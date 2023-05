Haber forjado su carrera como actor en películas hollywoodenses y series de televisión americana ha alimentado el hambre del polifacético actor Ramón Rodríguez de contar historias relacionadas con sus raíces puertorriqueñas.

En una reciente visita a la isla, el histrión, nacido en Nueva York de padres boricuas, llegó al estudio de El Nuevo Día conduciendo un auto alemán viejo, propiedad de su madre. Con un estilo relajado, en bermudas y una ligera camisa de hilo se mostró cómodo previo a la entrevista, para la que minutos antes refrescaron su imagen con un ligero corte de cabello, mientras de fondo sonaba una canción del salsero Willie Colón.

Sus influencias boricuas son más que evidentes. Entre un marcado “spanglish” y el sabor de la salsa que lleva consigo, va tejiendo en su memoria aquellos días de su niñez cuando iba de visita al barrio Gato, en Orocovis, y a Río Piedras, para compartir con su familia paterna y materna, respectivamente, a la vez que menciona el contraste de sus vivencias en la ciudad neoyorquina.

PUBLICIDAD

“Soy el primero de mi familia en haber nacido en Nueva York. Parte de la familia de mi papá es de Orocovis, donde recuerdo estar corriendo desnudo de niño en las calles. Eso era como normal, entre el río y el lago, supertranquilo. Es interesante cómo se daba eso en la naturaleza contra mi vida en Nueva York, que era como el ‘concrete jungle’, de ‘lower side’, era como bien distinto y diferente. Soy nuyorican puro, eso es lo que soy y me encanta. Cuando yo puedo venir a la isla, parte de la familia de mi mamá está en Río Piedras, por lo que paso tiempo en la ciudad y también en el campo”, contó el también productor, director y guionista.

Mientras entre risas aprovecha para desmentir que esté casado y tenga hijos, así como que sea uno de los actores mejor pagados, como han publicado en algunos medios estadounidenses, reafirma que su vínculo con Puerto Rico siempre ha sido fuerte y latente. Además de venir con frecuencia a la isla para vacacionar y reconectar con sus tíos, tías y primos, también aprovecha para trabajar un poco para ayudar a su gente, como cuando en el 2017 vino junto a una organización sin fines de lucro a arreglar los techos de muchas casas, luego del fuerte azote del huracán María.

“Fue tremendo, una experiencia bien fuerte, pero a la misma vez inspiracional, trabajar con esta gente y ver todas las familias que tuvimos impactando”, dijo acerca del proyecto “100Roofs”, del cual nació el documental “Pa’ lante”, que dirigió luego de filmar en la isla por cinco meses después del ciclón.

PUBLICIDAD

Filme inspirado en su vida

Luego de haber finalizado con éxito la primera temporada de la serie “Will Trent”, que transmitió la cadena ABC desde enero de este año, en la que ocupó el rol protagónico y también colaboró como director, ahora se dispone a trabajar en su próximo proyecto, inspirado en la relación que tuvo con su papá.

En su propósito de desprenderse de aquellos roles estereotipados asignados a los latinos, incluyendo a puertorriqueños, el actor, cuyos títulos en el cine incluyen “Transformers: Revenge of the Fallen”, “Battle: Los Ángeles”, “The Taking of Pelham 123″, “Need for Speed” y “Burn Your Maps”, le dará paso a una historia que hace tiempo escribió junto a su amiga, la cineasta y actriz Rosie Pérez.

Rodríguez ha sido influenciado por la música, proveniente de un hogar donde la salsa era el plato fuerte, pues su padre es el músico, compositor y cantante con medio siglo de trayectoria, Ramón Luis Rodríguez Morales, creador de El Conjunto Clásico. Por tal razón, los guionistas crearon la historia de un niño que se crio en Nueva York con su mamá y su papá, quien es cantante.

”La historia básicamente está inspirada en la relación entre mi papá y yo, aunque no es una historia autobiográfica. En la trama, el papá se va y es ver cómo el niño va alcanzando la mayoría de edad en esas circunstancias. A mí me encanta la perspectiva de la familia, de cómo impacta en la familia una estrella o un artista que está subiendo y después se va. Es un tema universal, es una historia de sanación. Creo que mucha gente, si no todo el mundo, tiene algún trauma de familia, que se pueden identificar”, explicó.

PUBLICIDAD

De igual modo, destacó su deseo de que la historia de “Man Child” -como la tituló- le dé esperanza a otros para tratar, manejar y superar los traumas, así como mismo le ocurrió a él. Anhela que cuando la vean, esta tenga un impacto emocional para que las personas puedan tomar acción en sus propias vidas.

“Yo fui a ver a mi papá sin él saberlo, yo vine a verlo a este país y no nos habíamos visto por mucho tiempo. Esto fue cuando yo tenía como 28 años y lo que eso hizo y significó para mí fue increíble y para él también. Ahora tenemos una relación bien linda”, pronunció.

A la misma vez que durante los pasados días ha estado de vacaciones por Puerto Rico, ha aprovechado para empaparse acerca de los incentivos para la industria del cine, conectar con personas de este ambiente y hallar los fondos necesarios, así como ha ido aprendiendo sobre cómo funcionan dichos asuntos en el que considera sin lugar a dudas su segundo hogar.

“Tenemos un poquito de dinero. Estoy tratando de recoger más fondos para la película y a ver cómo puedo hacerla acá en la isla en su mayoría, y otro poco en Nueva Jersey. Ya está escrita, está lista. Si todo va bien, posiblemente entre verano y octubre podemos comenzar a filmar”, adelantó Rodríguez, quien fungirá como actor y director de “Man Child”, en el que sin duda habrá salsa, sin dejar de lado algo de música urbana. Se espera que incluya actores del patio, además de otros colegas del mercado anglosajón, que ya tiene pensados.

PUBLICIDAD

Contagiado por la salsa

“La salsa siempre ha estado en mi casa en Nueva York. Yo escuchaba de niño a Héctor Lavoe, Johnny Pacheco, La Fania, toda esa época de música. Eso era el sonido de mi apartamento, en mi casa, en mi apartamentito. Yo la tenía puesta todo el tiempo. Me encanta y para mí esa era la mejor época de música de salsa. Esa época era muy especial porque tenía unas influencias de Nueva York también, como Willie Colón. Me encanta esa mezcla de Nueva York y Puerto Rico, y eso para mí es parte de mi historia”, añadió.

Además de haber estado concentrado en jugar baloncesto mientras era un estudiante, Rodríguez ha sido bailarín. No era algo que le interesaba hacer, pero habiéndose criado con su mamá y tres tías, fue inevitable. Era la pareja de baile en todas las fiestas. Sin embargo, contó que un día su mamá lo invitó a unas clases de salsa en East Village, y aunque este no quería ir, terminó no solo yendo, sino entrándole la fiebre salsera, con la que creó una conexión bien profunda con la isla y su cultura.

“Mi amor primero comenzó en el baloncesto, luego bailando salsa en Nueva York, y de momento me empecé a dar a conocer actuando en los comerciales para Nike. Eso fue lo que me puso en frente de las cámaras. Poco a poco he ido haciendo película y series, y ahora me ha complacido estar dirigiendo, produciendo y escribiendo también. Quiero hacer muchas cosas para ayudar a decir nuestra historia. Yo creo que hay muchos cuentos que no se están diciendo todavía de mi comunidad, de mi gente de Puerto Rico y Nueva York también. Estoy trabajando mucho en eso, produciendo más cosas, tratando de empujar y abrir puertas para mucha gente y también para mí mismo”, detalló a cerca de lo satisfecho que se siente en lo que ha sido su trayectoria al día de hoy, a sus 43 años.

PUBLICIDAD

Ramón Rodríguez interpreta a un agente especial del Gabinete de Investigación de Georgia, en “Will Trent”. En la foto, en una escena de la serie dramática junto a la actriz Iantha Richardson. ABC / (Danny Delgado)

Exitosa primera temporada de “Will Trent”

Trece capítulos componen la primera temporada de “Will Trent”, serie dramática, basada en la serie de la escritora Karin Slaughter, en la que Rodríguez tiene el papel principal, dando vida a un agente especial del Gabinete de Investigación de Georgia (GBI), que fue abandonado al nacer y creció en el complicado ambiente de hogares temporeros en Atlanta.

Algunas similitudes lo unen a este personaje, que comparte junto a los actores de reparto Erika Christensen, Iantha Richardson y Jake McLaughlin.

“Él es bien privado, leal, fuerte. Es alguien que pasó muchas cosas en su juventud. Él es huérfano, yo no, pero a mí me encantó la historia de su espíritu. Es bien resiliente, pasó muchas cosas de niño y aún así se pudo levantar siendo un agente especial en GBI. Me encanta cómo él miraba las cosas en un crimen. Puede poner un cuento ahí, donde mucha gente mira y no ve nada, pero él puede poner una narrativa y una historia, por su experiencia. Tiene también que es chistoso, único y hasta raro, puede ser alguien que dice cosas bien directo sin pensar. Son muchas las características que me encantaron de él”, dijo en referencia a la serie dramática que transmitió por ABC y que se puede accesar a través de la plataforma de “streaming” Hulu.

Parte de la preparación de este actor versátil, que ha protagonizado varias series de televisión incluyendo “The Wire”, de HBO; “The Affair”, de Showtime; las series de Netflix de Marvel “Iron Fist” y “The Defenders”, y “Gang Related”, de Fox, fue leer los libros de la autora, para aprender acerca del personaje con el que el público ha podido conectar.

PUBLICIDAD

Según señaló, aceptó esta oportunidad con la condición de que le dejaran involucrarse y aportar ideas y creatividad, como productor. “Les dije: ‘Si quieren que sea parte de esta producción, tengo que ser productor, quiero colaborar con ustedes creativamente’, y por ahí empezamos el camino de crear esta persona que vive en los libros y en el guion”.

Una diferencia marcada es que su personaje se crio en Atlanta, Georgia, por lo que su acento es diferente al del “nuyorker”. “Pasé mucho tiempo haciendo un dialecto de Atlanta, y trabajé con un profesional, pasamos mucho tiempo para crear el sonido específicamente de alguien que se crio en esa área. Eso fue un reto nuevo, pero me abrió al personaje y me ayudó un montón”, contó a la vez que destacó que usaron como modelo de inspiración al rapero de Atlanta André 3000.

Ser protagonista, mientras colaboraba creativamente representó mucho trabajo y diversos retos, pues tenía que hacerle anotaciones a todos los guiones, incluyendo en el aspecto musical.

“Para mí ese proceso me encanta, de estar ahí metido con ellos. Tuvimos como ocho guionistas que estaban ahí trabajando. Hablamos mucho y para mí era solo trabajar con la mejor idea que tenían. Disfruté también ese proceso, que es complicado y difícil. Yo no veo mucho ABC, en realidad, ni los network shows, pero quería hacer algo con lo que pudiéramos elevar esa plataforma, desde los personajes y la historia, hasta cómo se ve visualmente. Con el piloto al principio yo pensé en empujar para hacer algo que elevara el producto. A mí no me importa si esto era para HBO, Netflix o ABC, el plan era hacerlo con un standard. Creo que hicimos un buen trabajo para la primera temporada, y de ahí tenemos una buena base para seguir”. Todo ese esfuerzo dio sus frutos en el hecho de que ya fue confirmada la segunda temporada de “Will Trent”.