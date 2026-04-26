Así fue el concierto de 50 aniversario de Tony Vega en el Coca-Cola Music Hall

El reconocido salsero puertorriqueño Tony Vega celebró sus 50 años de trayectoria musical con un emotivo concierto titulado “49 + 1: Medio Siglo de Salsa Romántica”, en el Coca-Cola Music Hall.

El salsero ofreció un espectáculo nostálgico que conectó profundamente con su audiencia mediante un repertorio de salsa romántica.

La velada inició con una introducción audiovisual que dio paso a un recorrido cronológico por su historia musical. Como referencia a sus inicios, Vega subió a escena con un bigote falso, recordando el estilo que lo caracterizó en los primeros años de su carrera y añadiendo un toque humorístico que fue recibido con entusiasmo por el público. Desde los primeros acordes de “Cosquillita” y “Feo pero sabroso”, hasta temas como “El Cuarto”, el público reaccionó de inmediato conectando con cada interpretación, evidenciando la conexión generacional con el artista.

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A lo largo de la noche, Vega llevó a los asistentes por las distintas etapas de su carrera, interpretando un repertorio de aproximadamente 25 éxitos que marcaron su trayectoria como “Yo me quedo”, “Lo mío es amor” y “Si me miras a los ojos”, entre otros. Cada interpretación fue recibida con entusiasmo y coreada de principio a fin por un público completamente entregado, reafirmando el vínculo profundo entre el artista y su audiencia.

Momentos especiales como el ‘medley’ en honor a Willie Rosario y los visuales históricos, incluyendo la recordada firma de su contrato en 1987, aportaron un elemento emocional importante al espectáculo.

Un gran junte

La participación de Alex D’Castro también fue uno de los puntos destacados de la noche, interpretando “Mi Iglesia”, generando una respuesta inmediata del público. Asimismo, uno de los momentos más especiales llegó con el homenaje de José Manuel Ruiz Molina, quien rindió tributo al legado de Willie Colón con una emotiva interpretación de “Idilio de Amor”, añadiendo un instante de nostalgia a la velada.

Durante el concierto, Vega se dirigió al público con emotivas palabras.

“Gracias por aceptar esta invitación, muy buenas noches y gracias por estar aquí en el Coca-Cola Music Hall celebrando mis 49 + 1”, dijo el artista.

Además, temas icónicos como “Ella es” “Esa Mujer”, “Aparentemente” y “Déjame Soñar”, desataron la euforia del público, que cantó, bailó y aplaudió al ritmo de la música, elevando la energía del recinto a su punto más alto.

Acompañado por su orquesta, compuesta por destacados músicos puertorriqueños bajo la dirección de José Manuel Ruiz Molina, el intérprete ofreció un espectáculo de alto nivel que reafirmó su vigencia y relevancia en la industria musical. La producción general por parte de Juan R. Ward Cid, para la casa productora de Alexandra Fuentes, cuidada en cada detalle, integró cambios de vestuario, contenido visual y una ejecución musical sólida.