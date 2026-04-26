Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Así fue el concierto de 50 aniversario de Tony Vega en el Coca-Cola Music Hall

El salsero presentó un emotivo repaso nostálgico por la salsa romántica

26 de abril de 2026 - 4:04 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tony Vega contó con varios artistas y músicos invitados en su concierto. (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

El reconocido salsero puertorriqueño Tony Vega celebró sus 50 años de trayectoria musical con un emotivo concierto titulado “49 + 1: Medio Siglo de Salsa Romántica”, en el Coca-Cola Music Hall.

El salsero ofreció un espectáculo nostálgico que conectó profundamente con su audiencia mediante un repertorio de salsa romántica.

La velada inició con una introducción audiovisual que dio paso a un recorrido cronológico por su historia musical. Como referencia a sus inicios, Vega subió a escena con un bigote falso, recordando el estilo que lo caracterizó en los primeros años de su carrera y añadiendo un toque humorístico que fue recibido con entusiasmo por el público. Desde los primeros acordes de “Cosquillita” y “Feo pero sabroso”, hasta temas como El Cuarto”, el público reaccionó de inmediato conectando con cada interpretación, evidenciando la conexión generacional con el artista.

A lo largo de la noche, Vega llevó a los asistentes por las distintas etapas de su carrera, interpretando un repertorio de aproximadamente 25 éxitos que marcaron su trayectoria como Yo me quedo”, “Lo mío es amor” y “Si me miras a los ojos”, entre otros. Cada interpretación fue recibida con entusiasmo y coreada de principio a fin por un público completamente entregado, reafirmando el vínculo profundo entre el artista y su audiencia.

Momentos especiales como el ‘medley’ en honor a Willie Rosario y los visuales históricos, incluyendo la recordada firma de su contrato en 1987, aportaron un elemento emocional importante al espectáculo.

Un gran junte

La participación de Alex D’Castro también fue uno de los puntos destacados de la noche, interpretando “Mi Iglesia”, generando una respuesta inmediata del público. Asimismo, uno de los momentos más especiales llegó con el homenaje de José Manuel Ruiz Molina, quien rindió tributo al legado de Willie Colón con una emotiva interpretación de “Idilio de Amor”, añadiendo un instante de nostalgia a la velada.

Durante el concierto, Vega se dirigió al público con emotivas palabras.

“Gracias por aceptar esta invitación, muy buenas noches y gracias por estar aquí en el Coca-Cola Music Hall celebrando mis 49 + 1”, dijo el artista.

Además, temas icónicos como “Ella es” “Esa Mujer”, “Aparentemente” y “Déjame Soñar”, desataron la euforia del público, que cantó, bailó y aplaudió al ritmo de la música, elevando la energía del recinto a su punto más alto.

Acompañado por su orquesta, compuesta por destacados músicos puertorriqueños bajo la dirección de José Manuel Ruiz Molina, el intérprete ofreció un espectáculo de alto nivel que reafirmó su vigencia y relevancia en la industria musical. La producción general por parte de Juan R. Ward Cid, para la casa productora de Alexandra Fuentes, cuidada en cada detalle, integró cambios de vestuario, contenido visual y una ejecución musical sólida.

El cierre del espectáculo estuvo marcado por una improvisación musical con solos de percusión de Edwin Clemente, Gerardo Gabriel y Gerardo Rivas, acompañados por intervenciones de D’Castro y Vega, lo que llevó el concierto a su clímax final entre aplausos y ovaciones.

Tags
Tony VegaSalsaConcierto
ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 26 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: