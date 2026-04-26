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Rihanna rompe el protocolo con fotógrafo y se roba el show

La cantante asistió al lanzamiento de su marca en India, donde vivió un momento divertido con la prensa

26 de abril de 2026 - 11:46 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La cantante Rihanna. (El Universal / GDA)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Rihanna rompió el protocolo y vivió un momento divertido cuando un fotógrafo le pidió una foto juntos, a lo que ella accedió sin dudar.

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El hombre, que decidió romper el protocolo habitual en este tipo de eventos, posó sonriente con la artista; no obstante, su acción provocó que otras personas presentes, entre ellos sus colegas, se acercaran de inmediato a Rihanna, quien sonrió ante lo sucedido.

El episodio tuvo lugar durante un evento de Fenty Beauty en India, al que acudió la intérprete, quien lució un vestido color negro. La actitud de la cantante fue aplaudida por ser considerada un gesto de sencillez y cercanía hacia el fotógrafo, quien aprovechó la oportunidad para tener un recuerdo con ella.

Hace unos días, la artista de 38 años, mamá de tres hijos junto al rapero A$AP Rocky, lució en redes parte su nueva colección de lencería, subtituló las fotos con “verano salvaje en preparación”.

¿Qué es Fenty Beauty?

Fenty Beauty fue lanzada por Rihanna en 2017, es mucho más que una marca de maquillaje, es considerada un movimiento que transformó la industria de la belleza hacia la inclusión total.

Entre lo que se destaca de esta marca, está:

El “Efecto Fenty”: Al lanzar su primera base con 40 tonos (ahora expandida a 50), obligó a otras marcas a ampliar sus gamas para no quedar obsoletas.

Inclusión real: Fue creada específicamente para tonos de piel tradicionalmente difíciles de combinar, priorizando a mujeres que se sentían invisibles para otras marcas.

Impacto económico: Logró ventas de $100 millones en sus primeros 40 días. Actualmente, es la fuente de gran parte de la fortuna de Rihanna, estimada en miles de millones.

Ética de marca: Es una línea 100% libre de crueldad animal (cruelty-free) y utiliza fórmulas innovadoras que no se oxidan ni cambian de color tras la aplicación.

Reconocimientos: Fue nombrada una de las mejores invenciones de 2017 por la revista “Time”.

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Rihanna India
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El Universal / GDA
El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
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