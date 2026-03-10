Identifican a sospechosa de tirotear mansión de Rihanna

Los Ángeles- El Departamento de Policía de Los Ángeles identificó este lunes a la mujer arrestada bajo sospecha de intento de asesinato, tras supuestamente disparar con un rifle tipo AR-15 contra la vivienda de la cantante Rihanna y su pareja A$AP Rocky, donde se encontraban con sus hijos, la tarde del domingo.

Ivanna Ortiz, de 35 años y residente de Florida, permanece detenida en Los Ángeles con una fianza de 10 millones de dólares, según información citada por NBC.

El tiroteo ocurrió cerca de la 1:21 p.m. hora local (19:21 GMT), cuando la sospechosa presuntamente se acercó a la propiedad de la artista a bordo de un Tesla blanco y disparó contra la vivienda, ubicada en el lujoso vecindario de Beverly Crest.

Al menoscuatro de las balas impactaron la vivienda de la nueve veces ganadora del Grammy, de acuerdo a la televisora.

Rihanna y su pareja, la estrella de hip-hop, A$AP Rocky y sus dos hijos, se encontraban en la vivienda, pero ninguno sufrió heridas.

No se dieron detalles de inmediato sobre cuándo y dónde fue arrestada Ortíz. Tampoco los motivos que llevaron a la mujer a disparar contra la casa de la cantante.

Vecinos de la artista dijeron a la televisora que se escucharon fuertes disparos en el barrio, que suele ser muy silencioso.