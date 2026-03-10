Opinión
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Identifican a sospechosa de tirotear mansión de Rihanna

La mujer permanece detenida con una fianza de $10 millones

10 de marzo de 2026 - 8:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Rihanna (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Los Ángeles- El Departamento de Policía de Los Ángeles identificó este lunes a la mujer arrestada bajo sospecha de intento de asesinato, tras supuestamente disparar con un rifle tipo AR-15 contra la vivienda de la cantante Rihanna y su pareja A$AP Rocky, donde se encontraban con sus hijos, la tarde del domingo.

RELACIONADAS

Ivanna Ortiz, de 35 años y residente de Florida, permanece detenida en Los Ángeles con una fianza de 10 millones de dólares, según información citada por NBC.

El tiroteo ocurrió cerca de la 1:21 p.m. hora local (19:21 GMT), cuando la sospechosa presuntamente se acercó a la propiedad de la artista a bordo de un Tesla blanco y disparó contra la vivienda, ubicada en el lujoso vecindario de Beverly Crest.

Al menoscuatro de las balas impactaron la vivienda de la nueve veces ganadora del Grammy, de acuerdo a la televisora.

Rihanna y su pareja, la estrella de hip-hop, A$AP Rocky y sus dos hijos, se encontraban en la vivienda, pero ninguno sufrió heridas.

No se dieron detalles de inmediato sobre cuándo y dónde fue arrestada Ortíz. Tampoco los motivos que llevaron a la mujer a disparar contra la casa de la cantante.

Vecinos de la artista dijeron a la televisora que se escucharon fuertes disparos en el barrio, que suele ser muy silencioso.

La intérprete de “Umbrella" y “Diamonds in the sky" no se ha pronunciado hasta el momento sobre el ataque.

Tags
RihannaTiroteosLos Ángeles
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
