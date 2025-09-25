Rihanna se convierte en madre de una niña

Rihanna y A$AP Rocky se convirtieron en padres por tercera vez. La pareja le dio la bienvenida a su hija el pasado 13 de septiembre.

“Rocki Irish Mayers. Sep 13 2025”, publicó la artista en su cuenta de Instagram junto a una fotografía sosteniendo a su bebé.

Rihanna reveló su tercer embarazo en la Met Gala. La pareja ya tiene dos hijos RZA y Riot Rose.

“Sinceramente, es una bendición”, dijo Rocky a AP en ese momento. “Porque, ya sabes, algunas personas, en otras situaciones, a veces pueden envidiar a otras. Pero hemos visto amor en general. Y somos muy receptivos a eso y lo apreciamos, ¿sabes? Eso es amor. Amor es amor”.

La pareja comenzó a salir a finales de 2019 tras colaborar en el remix de “Cockiness (Love It)”, en 2012, canción que interpretaron en los MTV Video Music Awards de ese mismo año.

Se recuerda que Rihanna dio a conocer su segundo embarazo durante su presentación en el show de medio tiempo del Super Bowl que se llevó a cabo el pasado 12 de febrero en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.