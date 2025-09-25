Opinión
25 de septiembre de 2025
76°lluvia ligera
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Rihanna se convierte en madre de una niña

La cantante publicó una fotografía sosteniendo a su bebé

25 de septiembre de 2025 - 8:52 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Rihanna (Jordan Strauss)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Rihanna y A$AP Rocky se convirtieron en padres por tercera vez. La pareja le dio la bienvenida a su hija el pasado 13 de septiembre.

RELACIONADAS

Rocki Irish Mayers. Sep 13 2025”, publicó la artista en su cuenta de Instagram junto a una fotografía sosteniendo a su bebé.

Rihanna reveló su tercer embarazo en la Met Gala. La pareja ya tiene dos hijos RZA y Riot Rose.

“Sinceramente, es una bendición”, dijo Rocky a AP en ese momento. “Porque, ya sabes, algunas personas, en otras situaciones, a veces pueden envidiar a otras. Pero hemos visto amor en general. Y somos muy receptivos a eso y lo apreciamos, ¿sabes? Eso es amor. Amor es amor”.

La pareja comenzó a salir a finales de 2019 tras colaborar en el remix de “Cockiness (Love It)”, en 2012, canción que interpretaron en los MTV Video Music Awards de ese mismo año.

Se recuerda que Rihanna dio a conocer su segundo embarazo durante su presentación en el show de medio tiempo del Super Bowl que se llevó a cabo el pasado 12 de febrero en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.

La cantante Rihanna y su más reciente aparición, a su llegada a la premiere de 'Los Pitufos' en Los Ángeles, su nueva película donde pone voz al icónico papel de Pitufina.La cantante barbadense deslumbró en los Ángeles, en la alfombra roja al lucir su tercer embarazo con un estilo bien cuidado, un conjunto color chocolate de Saint Laurent: top de encaje, una voluminosa falda y chaqueta de cuero.Admirada por su estilo, a quien se le otorgó el premio Fashion Icon Award de la CFDA (Council of Fashion Designers of America) enn 2014, así lució durante su primer embarazo el pasado 13 de mayo de 2022.
1 / 15 | Icónica: así Rihanna ha mostrado sus embarazos. La cantante Rihanna y su más reciente aparición, a su llegada a la premiere de 'Los Pitufos' en Los Ángeles, su nueva película donde pone voz al icónico papel de Pitufina. - Jordan Strauss
RihannaEmbarazoMaternidad
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
