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“El Divo” contra Laura Zapata: “La voy a demandar en los Estados Unidos”

El pasado lunes, el artista cubano se convirtió en el undécimo eliminado de “la casa de los famosos 6″ de Telemundo

6 de mayo de 2026 - 2:18 PM

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Eduardo Antonio, el polifacético artista cubano-mexicano cuya excentricidad le valió el título de "El Divo". (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

El mundo del entretenimiento hispano fue sacudido con dos temperamentos frontales: el de Laura Zapata y Eduardo Antonio “El Divo”. Lo que comenzó como una convivencia forzada en “La casa de los famosos 6″ de Telemundo se transformó rápidamente en un campo de batalla de egos, donde el estilo extravagante del cubano colisionó con la disciplina y el carácter severo de la icónica villana de las telenovelas.

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La relación entre Zapata y “El Divo”, asimismo, trascendió la pantalla para convertirse en un tema de debate legal y ético. Tras la eliminación de la intérprete el pasado lunes, 13 de abril, a manos de los votos del público frente al cantante, la actriz no tardó en lanzar graves denuncias sobre comportamientos inapropiados.

Esta semana, el compositor se convirtió en el undécimo eliminado de la competencia tras 77 días de convivencia. En sus primeras declaraciones como exhabitante, quien es conocido por sus temas en telenovelas como “Mi pequeña traviesa” reveló que el drama con Zapata continuará fuera de la mansión.

“Estoy arrancando un proceso legal en contra de Laura Zapata y los que estén involucrados en comentar cosas como que la producción me pasó droga. Eso es una acusación muy fuerte y lo va a tener que demostrar en una corte en los Estados Unidos, porque la voy a demandar en los Estados Unidos”, dijo el exintegrante del Cuarto Tierra en entrevista con el programa “Hoy día”.

El inesperado grito de “El Divo” al ser salvado: “¡Gracias, Puerto Rico!”

El inesperado grito de “El Divo” al ser salvado: “¡Gracias, Puerto Rico!”

De forma sorpresiva, la actriz mexicana Laura Zapata fue eliminada de “La casa de los famosos 6” (Telemundo).

El actor, de igual manera, reconoció que quizás ciertos aspectos de su fuerte personalidad, que algunos percibieron como “soberbia”, pudieron influir en la votación, aunque él defendió que siempre fue honesto y dio lo mejor de sí.

Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. Kunno: Creador de contenido mexicano.Luis Coronel - Cantante de música regional mexicana.
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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