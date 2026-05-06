“El Divo” contra Laura Zapata: “La voy a demandar en los Estados Unidos”

La relación entre Zapata y “El Divo”, asimismo, trascendió la pantalla para convertirse en un tema de debate legal y ético. Tras la eliminación de la intérprete el pasado lunes, 13 de abril, a manos de los votos del público frente al cantante, la actriz no tardó en lanzar graves denuncias sobre comportamientos inapropiados.

Esta semana, el compositor se convirtió en el undécimo eliminado de la competencia tras 77 días de convivencia. En sus primeras declaraciones como exhabitante, quien es conocido por sus temas en telenovelas como “Mi pequeña traviesa” reveló que el drama con Zapata continuará fuera de la mansión.

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“Estoy arrancando un proceso legal en contra de Laura Zapata y los que estén involucrados en comentar cosas como que la producción me pasó droga. Eso es una acusación muy fuerte y lo va a tener que demostrar en una corte en los Estados Unidos, porque la voy a demandar en los Estados Unidos”, dijo el exintegrante del Cuarto Tierra en entrevista con el programa “Hoy día”.

El inesperado grito de “El Divo” al ser salvado: “¡Gracias, Puerto Rico!” De forma sorpresiva, la actriz mexicana Laura Zapata fue eliminada de “La casa de los famosos 6” (Telemundo).

El actor, de igual manera, reconoció que quizás ciertos aspectos de su fuerte personalidad, que algunos percibieron como “soberbia”, pudieron influir en la votación, aunque él defendió que siempre fue honesto y dio lo mejor de sí.