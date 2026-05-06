Pablo Alborán se presentará en octubre en el Coca-Cola Music Hall

Luego de un exitoso comienzo por América Latina, el cantautor español Pablo Alborán llega a Puerto Rico con su esperado "Global Tour KM0″, como parte de la gira que ya se perfila como una de las más exitosas de su carrera.

El intérprete de éxitos como “Solamente Tú”, “Saturno” y “Quién” se presentará el próximo 24 de octubre en el Coca-Cola Music Hall, en un concierto que promete una experiencia íntima con una producción renovada, poderosa puesta en escena y un repertorio que repasa sus grandes clásicos junto a los temas de su más reciente álbum, KM0. La producción está a cargo de Osvaldo Rocafort para Lana Productions y Emporio Group.

La primera fase de la gira, iniciada en Chile, reunió a más de 100,000 asistentes en países como Argentina, Colombia, Perú, Brasil y México, logrando múltiples funciones agotadas y una respuesta masiva del público. Presentaciones en escenarios como el Movistar Arena de Santiago y otras importantes plazas de la región han reafirmado la conexión del artista con sus seguidores y la fuerza de esta nueva propuesta musical.

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Con una propuesta escénica completamente renovada, el “Global Tour KM0” presenta un diseño de escenario de dos niveles, una producción visual y una banda en directo que acompaña a Alborán en un recorrido emocional por sus nuevas canciones y sus temas más emblemáticos. Además, el espectáculo incluye el estreno en vivo de su más reciente sencillo, “Algo de Mí”, una canción que ya comienza a generar expectativa entre sus fanáticos.

“Esta gira de Pablo Alborán marca una nueva etapa artística, que muestra su evolución musical sin perder la esencia romántica y honesta que lo ha convertido en uno de los artistas más importantes de la música en español. Para nosotros es un honor hacer posible esta presentación en Puerto Rico”, expresó Osvaldo Rocafort quien produce para Lana Productions.

Tras su paso por América Latina, la gira continuará su recorrido internacional por Portugal y España, donde ya se han confirmado más de 20 conciertos.