Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Pablo Alborán destapa rumores de romance con tierno mensaje de su alegado novio

Con un “gracias a mi novio” y un corazón rojo encendieron las redes sociales

18 de febrero de 2026 - 4:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Pablo Alborán arranca este año su gira internacional. (Suministrada)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Pablo Alborán, quien ha mantenido su vida sentimental con discreción desde que hizo pública su homosexualidad en junio de 2020, sorprendió esta semana con una revelación personal.

RELACIONADAS

Durante su visita al programa “La Revuelta”, el cantante compartió que atraviesa un momento muy feliz en el terreno amoroso. Sin dar nombres, confesó que prefiere relaciones largas, basadas en la rutina, la calma, la intimidad y la amistad, además del amor.

Todo apunta a que esa estabilidad la ha encontrado al lado del modelo Juan Sesma.

Tras meses de rumores alimentados por coincidencias en redes sociales, como fotografías en los mismos lugares y mensajes compartidos, el propio Sesma habría confirmado la relación de manera indirecta al dedicarle un mensaje en Instagram por su cumpleaños número 27.

En la publicación, el navarro agradeció a sus familiares y amigos por las felicitaciones, pero llamó especialmente la atención la frase: “Gracias a mi novio por sacar las velas dos minutos antes de las 00:00”.

El mensaje estuvo acompañado por varias imágenes en las que aparece junto al intérprete malagueño, ambos sonrientes y cómplices.

Alborán reaccionó al post con un corazón rojo, un gesto que muchos interpretaron como confirmación pública del romance. Poco después, Juan compartió en sus historias un paseo por el campo junto a Terral, el labrador chocolate del cantante.

Minutos más tarde, la pareja dejó ver que celebraba este nuevo capítulo asistiendo con amigos al concierto de Nathy Peluso en el Movistar Arena de Madrid, plan que ambos compartieron también en sus redes sociales.

Tags
Pablo AlboránRomances
ACERCA DEL AUTOR
El Universal / GDA
El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 18 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: