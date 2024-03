Pablo Alborán repasa una década de éxitos en el Coliseo de Puerto Rico

Acompañado por su guitarrista, bajista y baterista, el anfitrión de la noche interceptó un piano ubicado en el centro del escenario interpretando “Carretera y manta” , primera canción del disco titular de la gira y oficializando el regreso de Alborán a los escenarios de la isla. No obstante, desde antes de aparecer junto a sus músicos en tarima, el “mar de gente” citados al Choli estaban de pie elogiando al tan esperado exponente español.

Desde la primera nota, el cantautor de 34 años delineó a su audiencia por un viaje en sus más profundas emociones. Aunque el espectáculo musical no contaba con escenografía, Alborán apostó por una experiencia lumínica que apeló a los sentimientos mediante el juego de luces con los colores rosa, azul, rojo y blanco; sombras y efectos especiales.

Cierra con broche de oro

“Este concierto es muy especial para mí porque se acaba una gira que me ha llevado por muchísimos lugares donde nunca he estado y he podido volver a lugares tan mágicos como ésta isla maravillosa. Gracias por el cariño siempre. Esta noche espero poder devolverles todo el cariño”, puntualizó.