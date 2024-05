Kevin Spacey niega nuevas acusaciones de comportamiento inapropiado con hombres

“Asumo toda la responsabilidad por mi comportamiento pasado y mis acciones, pero no puedo ni aceptaré la responsabilidad ni me disculparé con nadie que haya inventado cosas sobre mí o haya exagerado historias sobre mí”, dijo Spacey, de 64 años, a Wootton, presentador que ha lanzado una plataforma independiente ‘danwoottonoutspoken’.

“Nunca le he dicho a alguien que si me hace favores sexuales, le ayudaré en su carrera, nunca. Claramente, me he relacionado con algunos hombres que pensaban que podrían avanzar en sus carreras si tenían una relación conmigo. Pero no hubo ninguna conversación conmigo, todo era parte de su plan, un plan que siempre estuvo destinado al fracaso, porque yo no estaba involucrado en el trato”, afirmó.