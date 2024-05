Billie Eilish se consagra en “Hit me hard and soft” con un estilo elegante y urbano

El tercer álbum de estudio de la estadounidense Billie Eilish , el esperado “Hit me hard and soft”, es un trabajo elegante que representa, a lo largo de diez canciones, un paso más en su estilo urbano contemporáneo y, a la vez, heredero de las grandes intérpretes femeninas del siglo XX.

Pop más suave

Con un sonido menos agresivo que su apabullante álbum de debut, “When we all fall asleep where do we go?” (2019), este contiene varios temas que recuerdan vagamente a aquel estilo oscuro electrónico que le hizo irrumpir con fuerza en las listas de éxitos de todo el mundo, pero donde queda patente un viraje a un pop más contemporáneo.