Su nombre comenzó a sonar cuando tenía apenas 13 años gracias a una canción que escribió su hermano y que subieron a la plataforma de distribución de audio en línea Soundcloud. Ahora, Billie Eilish cumple 20 años ya convertida en una estrella del pop, dos álbumes de estudio en el mercado, siete premios Grammy en su haber y una legión de fans.

“Mi profesora de baile supo que yo cantaba, así que nos pidió que hiciéramos una canción”, dijo Eilish a la BBC en 2017. “Mi hermano había escrito ‘Ocean Eyes’ y la grabamos basando toda la producción en la danza contemporánea y lírica”. Era 2015 y aquella canción acabó por trascender la finalidad para la que había sido grabada.

Educada en casa

“La pusimos en Soundcloud, literalmente, para mandar el enlace a mi profesora y luego simplemente creció desde ahí”, comentó. “Fue realmente confuso. No entendía qué estaba pasando. Literalmente pensé que era como si mi amigo popular la hubiera publicado de nuevo. ‘¡Vaya, está teniendo muchas reproducciones!’”.

Hasta ese momento, Billie Eilish Pirate Baird O’Connell, su nombre completo, era una chica de 13 años que se criaba en Los Ángeles, Estados Unidos, donde nació, que había cantado en un coro infantil, que participaba en concursos de talentos y hacía danza.

No obstante, la niña nació en 2001 en el seno de una familia artística. Sus padres, Maggie Baird y Patrick O’Connell, son actores.

Ellos optaron por educar a sus hijos en casa por diferentes razones. Su padre leyó un artículo sobre la banda Hanson, que triunfó en la década de los años 90 con la canción “Mmmbop”, y le atrajo la idea de que ese modelo de enseñanza les hubiese dado la libertad para desarrollar sus intereses artísticos.

Su madre, según reflejaba la publicación Vogue, es del estado de Colorado, donde tuvo lugar la masacre del instituto de Columbine. Por otro lado, a ambos les gustaba la idea de pasar tiempo con los niños en casa.

“Estoy contenta de no haber ido al colegio, porque si hubiera ido, no habría tenido nunca la vida que tengo ahora”, dijo al mencionado medio en 2020.

Las veces que mostró su deseo por acudir a la escuela lo hacía, según confesaba, para poder enredar, para tener una taquilla y un baile escolar en el propio colegio, también por hacer travesuras, como no escuchar al profesor y reírse en clase.

“Esas eran las únicas cosas que me interesaban. Y, cuando me di cuenta, fue como, ‘Oh, en realidad no quiero hacer la parte escolar de la escuela en absoluto’”, añadía en la entrevista.

La gran experiencia del coro

Su paso por el coro infantil de Los Ángeles fue una experiencia enriquecedora y formativa para ella. “No puedo mentir. Acudir al coro era lo que más me gustaba del mundo”, dijo a la revista.

Tras su éxito en Soundcloud, firmó su primer contrato con la discográfica Darkroom, en 2016, con 14 años. Un año más tarde, en el verano de 2017, vio la luz un EP, “Don’t Smile At Me”, en el que Eilish comparte créditos con su hermano, el actor y compositor Finneas O´Connell.

Su primer álbum llegó bajo el mismo sello en 2019, con el título “When We All Fall Asleep, Where Do we Go?”. El siguiente, y por el momento último, disco de Eilish se editó el pasado verano y se tituló “Happier Than Ever”. En ambos, siguió colaborando con su hermano.

Eilish ha sido nominada en diez ocasiones a los Grammy, de los que se llevó siete a casa. Entre ellos, a grabación del año, álbum del año, canción del año y mejor álbum pop. “No voy a malgastar su tiempo, de verdad, no lo voy hacer. Los quiero. Gracias por esto”, dijo al recoger el premio a mejor álbum en 2020.

En sus trabajos ha tratado el cambio climático, los pensamientos suicidas y la depresión, entre otros temas. Una enfermedad que ella conoció bien.

“Recuerdo que al principio había todos estos sellos y gente de la radio que no querían poner mi música porque yo era demasiado triste y nadie se iba a ver reflejado”, dijo la cantante en un programa de la CBS en 2019.

Eilish no se considera una persona oscura y aseguró que nadie que la conozca piensa eso. “¡Dios mío! Siempre me río de todo”, dijo.

La artista enlaza su depresión con una sucesión de eventos durante sus primeros años adolescentes, como una lesión que le impidió seguir bailando, complejo con su cuerpo, amistades tóxicas y una relación en la que no la trataron bien.

En 2019, comenzó a ver la luz. “Cuando la gente pregunta, ¿qué le diría a alguien que busca consejo sobre salud mental? lo único que le puedo decir es: paciencia. Tuve paciencia conmigo misma. No di ese paso final. Esperé. Las cosas acaban por desvanecerse”, dijo Eilish a Vogue el año pasado.