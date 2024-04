Billie Eilish lanzará su tercer álbum el 17 de mayo

Billie Eilish anunció este lunes que su tercer álbum de estudio lleva por nombre “Hit Me Hard and Soft” y que saldrá a la venta el próximo 17 de mayo de 2024.

Eilish también aseguró que tanto ella como su hermano, el productor y compositor Finneas O’Connell, no podían estar “más orgullosos” de su trabajo en este disco. Anterior a ‘Hit Me Hard and Soft’, Eilish había presentado ‘Happier Than Ever’ en 2021.