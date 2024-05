Rubén Sánchez pide disculpas públicas por comportamiento durante y después de un debate televisado: “No fue el correcto ni adecuado”

En su programa radial, el presentador confirmó que insultó a Colón tras alegar que la exfuncionaria lo quiso regañar. Pero, en la disculpa de este viernes, dijo: “Reconozco que la manera en que yo me comporté y expresé hacia la señora Idalia Colón y su equipo, al ser cuestionado e increpado sobre mi participación en el debate, no fue adecuado y lo lamento”.

¿Qué fue lo que dijo el presentador?

Sánchez contó –con insultos–, el pasado 19 de abril, qué fue lo que a su juicio pasó. “Hay tres estúpidos allí, que es una señora que me trató de regañar delante de la gente y yo la mandé para donde se merecía, pero fue fuera del aire, lo hubiese hecho en el aire también, es una tal Idalia, yo no sé ni quién es, pues esa señora irrespetuosa, irresponsable, cafre, me trató… a esta edad a mí, regañarme delante de la gente. Una doña ahí, pues yo la mandé para donde se merecía, la volvería a mandar cincuenta veces más”.

“Entonces una estúpida, que se llama Betsy, que quería que me sacaran de Wapa allí a mí, una idiota, y bendito, he perdido todo el respeto por Charlie Hernández, un tipo que anteriormente tenía mi respeto por como hablaba y se conducía, pero tiró allí un vaso con hielo, se puso patán, cafre, creído”, fue parte de lo que expresó en radio el presentador. Betsy Nazario es parte del equipo de comunicación de Zaragoza.

“Durante este debate del PPD, el periodista Rubén Sánchez, de WKAQ, no siguió el protocolo acordado por ambos candidatos. Wapa Media no comparte, en ningún extremo, la actitud ni la postura asumida por el señor Rubén Sánchez durante un evento tan importante. Nuestro enfoque siempre ha sido, y seguirá siendo, proporcionar información precisa, imparcial y relevante para que nuestros televidentes puedan tomar decisiones informadas. Rechazamos cualquier desviación de este estándar que haya ocurrido en la noche de ayer y nos comprometemos a redoblar nuestros esfuerzos para garantizar que mantengamos los más altos niveles de profesionalismo y objetividad en nuestra labor periodística”, indicó la empresa.

“No estoy en nada complacido con ese comunicado. Aquí el problema no fue lo que vieron los televidentes en la cámara, Fue lo que el canal permitió fuera de las cámaras. Ese comunicado es confuso porque a lo que se refiere es a lo que pasó y lo que vieron los televidentes. Fuera de las cámaras hubo un acto de violencia y hostigamiento machista contra dos mujeres de mi equipo. Y eso yo no lo puedo tolerar. De que excusas sobre lo que pasó en el debate, no me tiene que dar ninguna excusa; yo tengo el temple para manejar ese tipo de situaciones. Lo que yo hubiese esperado de ese comunicado es que atendiera lo que pasó fuera, luego del debate. Puedo tolerar todos los ataques contra mí, lo que no voy a tolerar son ataques machistas contra cualquier mujer en Puerto Rico”, recalcó, al aire, Zaragoza.