Revelan las 12 personalidades que prometen revolucionar la cocina en “Super Chef Celebrities” de Wapa TV

Esta mañana se revelaron quiénes son las 12 personalidades que tendrán el reto de aprender y demostrar sus habilidades culinarias, para ser juzgados por su desempeño en lo que será la nueva apuesta de Wapa TV, el “reality” “Super Chef Celebrities”, que estrenará en el próximo mes de mayo.

Desde cantantes, bailarines y deportistas, hasta empresarios, presentadores de televisión e “influencers”, quienes son reconocidos en sus respectivas facetas, aceptaron el reto de ser parte de la competencia culinaria. Dejarán ver ese lado humano, que tal vez muchos desconocen, al recibir presión, directrices y exigencias por parte los experimentados chefs Enrique Piñeiro, Giovanna Huyke y José Edgardo Lucca -conocido como Pitmaster Lucca-, quienes componen el panel de jueces.

Cuando aceptaron ser parte de este “reality show” en el que estarán compitiendo a diario y en donde las eliminaciones también será parte de la dinámica de juego, ninguno tenía idea a quiénes se enfrentarían. Por eso, cuando hoy se vieron las caras, mientras los fueron presentando, reaccionaban sorprendidos y entusiasmados, como si se tratara de un reencuentro de amigos.

En algunos casos, muchos disfrutan de cocinar, otros no lo practican a diario, por lo que será interesante el desempeño de cada uno y su evolución en la cocina. En el caso del actor Braulio Castillo, aunque no se prepara almuerzo ni cena, sí cocina su desayuno a diario. “Soy de los que me gusta meterme en la cocina cuando tengo que inventar algo. He cocinado y sigo la receta. O sea, yo sigo un libreto a la perfección. Si me sale bien o me sale mal, yo soy el responsable”, expresó a la vez que enfatizó que es bien competitivo consigo mismo, por lo que augura que será una experiencia que va a disfrutar muchísimo, que llega en un gran momento de su vida.

Los influencers Franco Micheo y Miss Gala, el actor Braulio Castillo, la comunicadora Gricel Mamery, el "influencer"Luis Morales “El Bebesauro” y la comunicadora y empresaria Saudy Rivera. (Josian Bruno/GFR MEDIA)

Castillo es de los que piensa que mientras más presión les pongan los jueces, mejor será para ellos, pues el aprendizaje será mayor. Así como otros compañeros, chistó que la inclusión de Luisito Vigoreaux los pone en desventaja, pues este productor por muchos años se destacó en la cocina del desaparecido “Entrando por la Cocina”. “Luisito es un abuso porque Luisito es chef. Así que vamos a tener que decirle, ‘Luisito ese dinero se lo vas a dar a una fundación, no es para ti’”, mencionó el actor en referencia al premio de $40 mil, que es el total que se llevará el ganador de esta primera edición, que tendrá al actor Luis Ponce como moderador.

Por su parte, la cantante Melina León compartió que aprendió a cocinar desde que era una niña, por lo que goza de confeccionar de diversos platos, no solo para su familia, sino para aquellos que la visitan, como perfecta anfitriona.

“Me gusta ser anfitriona, me gusta hacerlo yo. No me gusta que nadie se meta a la cocina cuando yo cocino, ni que le metan la cuchara, ni me toquen nada. Yo lo hago a mi gusto. En menos de media hora ya tengo mi comida. No sé lo que me van a poner a hacer, porque no cocino de todo, pero en lo que me pongan, voy a hacer lo imposible para que quede rico”, expresó la intérprete, que se calificó con “A” o “B+” como chef.

Lejos del cuadrilátero, no es la primera vez que el excampeón mundial Iván Calderón se aventura a participar en un “reality show”, pues este compitió en “Mira Quién Baila All Stars” en 2019 y se mantiene a la expectativa ante el nuevo reto que enfrenta.

La empresaria Jennifer Fungenzi, el modelo Giancarlo Cavallero, la actriz Yaiza Figueroa, el exboxedor Iván Calderón, el productor Luisito Vigoreaux y la cantante Melina León. (Josian Bruno/GFR MEDIA)

“En la cocina, por lo menos me doy un 4 de 10, porque sé hacer un huevo, sé hacer un arroz, pero va a ser una experiencia bien diferente, porque no es lo mismo lo que uno hace, que ya uno lo sabe, a que te digan, ‘mire Iván, tienes que hacer esto con estos ingredientes’, exactamente lo que ellos quieren. Es bien difícil, lo mismo pensé cuando me tocó bailar en competencia de baile, pues yo sé bailar y de momento, terminé llorando, porque no es lo mismo la coreografía de un baile, a bailar lo que te dé la gana, y lo mismo con la comida”, manifestó mientras tampoco descarta que en esta edición haya lágrimas también, así como desesperación y molestia. “Yo entiendo que va a haber una presión, con lo que están alrededor de uno, quién te va a ayudar o quién te va a quitarle esa fuerza de ir más adelante”.

Este “reality”, para el que aún no se ha confirmado el horario, permitirá exponer a los “influencers” a otro tipo de público, que no necesariamente los sigue a través de las redes sociales, por lo que Franco Micheo como Miss Gala, aseguraron que van a tomar el este reto con mucha responsabilidad y seriedad.

En el caso de Franco, para quien representa su primer proyecto en medio tradicional, este afirma que se da un 10 en todo lo que hace. “Yo nací con esa arrogancia saludable de que pienso que todo lo que hago por primera vez voy a ser el mejor de todos los tiempos. Así que me doy un 10. Por ahí entró Luisito Vigoreaux, que como todos sabemos, no quiero decir que me intimida, pero tiene historial cocinando en televisión, así que ya tiene esa ventaja sobre nosotros. Pero, igual, yo voy para encima contra el que sea. Yo me distingo por mi integridad y espero que el jurado también sea igual”, indicó el creador de contenido, a la vez que resaltó que el sentido del humor y su sarcasmo distintivo.

La experta en moda, Miss Gala, comunicó que en su casa no cocina, pues es un asunto del que se encarga de su esposo. “No cocino, mi esposo es el responsable y el encargado también del inventario, la nevera, la limpieza de la cocina y, por supuesto, cocinar. Yo no sé hacer ni un huevito frito, un huevito hervido, todo se me quema, se me olvida. Tengo mucha dificultad culinaria”, expresó la “influencer”, quien se considera una persona competitiva y que aprende rápido.

“Estoy lista, es un reto que quiero asumir porque tengo hijos, y aunque muchas personas están viendo trajes bien bellos y estamos viendo mucho maquillaje y glamour y diversión, esto es un reto. Me complace poder sobrellevarlo para llevar a mi hogar a una mamá que ahora pueda cocinar con mucho amor y con más destreza, que pueda votarme y enseñarles una etapa a mis hijos. Esto es una magnífica oportunidad que nos expone, literalmente a una masa, a un colectivo puertorriqueño que ahora va a ver lo que es realmente la personalidad digital, destacándose en vida y en tiempo real y actual. Así que van a ver el lado de Gala humano, vulnerable. Vamos a ver una mujer que va a enfrentar literalmente retos”.