Los chefs Enrique Piñeiro, José Edgardo Lucca y Giovanna Huyke tendrán “mano dura” como jurado en el nuevo “reality” de cocina de Wapa TV

No importa si saben cantar, bailar, o ejecutar bien algún deporte, unas 12 personalidades tendrán el reto de aprender y demostrar sus habilidades culinarias, para ser juzgados por su desempeño en lo que será la nueva apuesta de Wapa TV, el “reality” “Super Chef Celebrities”.

Los experimentados chefs Enrique Piñeiro, José Edgardo Lucca -conocido como Pitmaster Lucca- y Giovanna Huyke componen el panel de jueces, a cargo de evaluar la competencia culinaria, que promete ser una dinámica y divertida, pero también llena de drama. Serán rigurosos con los protagonistas, que ninguno está relacionado con la cocina.

Aunque hoy en conferencia de prensa no se revelaron detalles en cuanto a su formato ni los nombres de las 12 personalidades, Jimmy Arteaga, presidente de Programación, Promociones y Producción de Wapa TV, sí anticipó que será un programa diario, que tienen pautado comenzar a transmitir en el próximo mes de abril y que incluirá a deportistas, cantantes, talentos de televisión e influencers. Al momento, tienen nueve participantes confirmados.

PUBLICIDAD

“Creo que es un proyecto enorme, pero lo más importante en esta línea, es que en estas grandes producciones que nosotros estamos haciendo desde hace varios años, este concepto es íntegramente creado y hecho en Puerto Rico. Es un nuevo taller para talentos, que no solamente va a ampliar el número de horas de producción local que nosotros ya tenemos, sino que será un programa para toda la familia”, comunicó el también Chief Content Officer de Hemisphere Media Group, quien destacó que por los pasados 10 meses han trabajado en este proyecto, para el que utilizarán toda la extensión del estudio Luis Vigoreaux para realizarlo.

Los tres expertos de la gastronomía puertorriqueña, afirmaron que tendrán mano dura para evaluar las creaciones de los participantes, que aspiran a ganar el premio de $40 mil.

“Nosotros en la primera reunión ya producción, de cierta manera, como que definió un poco los roles de cada uno. Sin embargo, al mismo tiempo que puedo ser bueno, también puedo ser el malo. Mucha gente me mira por lo que yo hago en televisión, pero se olvidan de que detrás de mí está toda la trayectoria mía como chef profesional, de trabajar en cocina de tres estrellas Michelin, en regímenes bien extremadamente estrictos. He sido parte del equipo nacional de culinario de Puerto Rico, que estuve muy involucrado en competencias. He sido juez en muchas competencias, pero a la hora de ser juez, el rol cambia. Ya no es el chef que está entreteniendo. Vamos a dejar que fluya, pero te diría que ambos (roles) pudieran ser”, explicó Piñero, quien lleva 8 años siendo parte de la familia de Wapa TV.

PUBLICIDAD

Jurado del nuevo programa de Wapa TV. (Vanessa Serra Díaz)

Por otra parte, Huyke aclaró que en la cocina es superestricta y aquellos quienes han trabajado con ella lo saben. Por tanto, será muy exigente con los participantes.

“Siempre he tratado de enseñar de la manera correcta. Tú tienes que tener un respeto hacia los ingredientes y tienes que prepararlos bien. Así que yo voy a estar mirando mucho cómo van a aprender de eso. Les vamos a dar información antes. Así que todo depende de cuánto ellos absorban. Pero, en el momento de juzgar el plato, no se puede mirar quién está detrás, tiene que ser así. Y ese es un aspecto que la gente tal vez no conoce de mí. Yo soy bien estricta en la industria, me conocen porque soy bien opinionada, no me quedo con nada callado, pero al mismo tiempo soy igual con las cosas bien buenas. Espero que después de ser estricta uno pueda sonreír y todo el mundo se sienta bien”, comunicó la veterana chef.

Mientras, el Pitmaster Lucca resaltó que cada uno de los jueces tienen pasión por lo que hacen, por tanto, aquellos que entren al juego, deben estar claros de que no se va a ganar los 40 mil dólares de manera fácil.