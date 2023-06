Al tiempo que se celebra la Semana de la Televisión en el que Wapa TV es el canal anfitrión, el presidente y gerente general Jorge Hidalgo anunció hoy el establecimiento de un premio especial que se otorgará anualmente entre el personal. Se trata del Premio a la Excelencia Joe Ramos, en honor a quien fue el presidente del canal por 22 años y a quien también se le dedica esta semana de la televisión por su legado a la industria en la Isla.

“Joe siempre es un profesional que tuvo la filosofía de resaltar el talento local tanto en la pantalla como en el equipo que lideró en Wapa. Su don de gente y su alta estima por el trabajo de los suyos siempre serán recordados en Wapa y entre nuestro personal“, indicó Hidalgo. “Es un gran conocedor de la industria y su visión lo llevó a exportar nuestra programación a los Estados Unidos, a través de Wapa América. Con el objetivo de reconocer y perpetuar su legado, hoy anunciamos este premio que lleva su nombre con el que anualmente destacaremos a una persona que reúna las cualidades que Joe promovió entre la gente. Mi admiración y respeto para él”.

Entre las características que debe tener la persona que reciba el reconocimiento, están la pasión, la disciplina y el compromiso con el que se desempeñe. Además, deberá gozar de una trayectoria impecable dentro y fuera del canal. De igual manera, se tomará en cuenta el impacto que tenga en sus funciones, entre sus compañeros, en el canal y en la industria de la televisión.

Jorge Hidalgo, presidente de Wapa TV (a la izquierda), junto a Joe Ramos (a la derecha), presidente del canal por 22 años. (Suministrada)

“Me siento sumamente honrado, no solo porque hayan pensado en mí para un premio especial dedicado los empleados de excelencia que tanto aportan al éxito de Wapa, sino porque después de estar retirado por cinco años, todavía me recuerden. Eso me llena de satisfacción y quiero que todo el personal del canal sepa que yo también pienso mucho en ellos, que les deseo mucho éxito y que me llenan de alegría todos los triunfos que han tenido en equipo y los que tendrán en el futuro”, dijo Joe Ramos.

Durante la develación de la pieza, que tiene plasmado su imagen como legado y que estará en el vestíbulo del edificio principal de Wapa, estuvo presente Joe Ramos, quien agradeció el reconocimiento. El ejecutivo retirado en el 2018 instó al personal a dejar huella tanto en su área de trabajo como en su vida personal.

La primera persona que será recipiente de este premio se dará a conocer más adelante.