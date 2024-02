Wapa TV anunciará las seleccionadas para participar en Miss Universe Puerto Rico 2024

“Conocimos a más de sesenta mujeres con historias fascinantes y cualidades increíbles. Seleccionar a las que pasan a la próxima etapa de esta plataforma no fue nada fácil. Uno desearía escogerlas a todas, pero no es viable. Nuestro compromiso es ofrecerles una experiencia de calidad y apoyar a cada una para que logren maximizar su potencial. A esas mujeres que no son anunciadas, continúen su enfoque y desarrollo personal; y a esas que sí, prepárense para una experiencia que transformará sus vidas”, comentó Yizette Cifredo, directora de la franquicia local, a través de declaraciones escritas.