Ivana Carolina se despide de “Puerto Rico gana”: ¿volverá tras la corona de Miss Universe Puerto Rico?

Entre lágrimas. Así se despidió esta noche la modelo Ivana Carolina del programa “Puerto Rico gana” de Telemundo . Aunque no se dieron detalles concretos de la salida de la influencer, sí adelantaron que tenía nuevos planes profesionales en mente.

Este diario se comunicó con la modelo para confirmar si regresaría o no a la plataforma dirigida por Yizette Cifredo y aseguró que no ha asistido a ninguna de las audiciones. Este próximo sábado, 10 de febrero, sería la última oportunidad para medirse al resto de las aspirantes de este año.

No lo descartaría.

Según la instructora de tenis, ahora la invade una “emoción inexplicable”. “El amor que yo he recibido del pueblo de Puerto Rico ha sido algo tan lindo. Yo he participado en un sinnúmero de certámenes de belleza, pero nunca he recibido un amor tan grande como el del público de ‘Puerto Rico gana’”, puntualizó.