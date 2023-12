A diario, son muchas las situaciones ocurridas en la televisión que no están en el libreto. Se trata de pequeños incidentes que no dejan nada que lamentar, solo risas y buenas anécdotas.

La modelo de “Puerto Rico gana”, Ivana Carolina, vivió uno de esos momentos esta noche. Aunque nadie se dio cuenta, la exreina de belleza acudió a sus redes sociales para compartirlo con sus seguidores.

“‘Stories saw it first’. Antes coja que sencilla, mi amorsh”, lee el mensaje que escribió la también empresaria junto a un video en el que modeló con su zapato roto.

Sus seguidores rieron junto a Ivana Carolina. Otros, decidieron comentar con algún elogio. “Eres la mejor” y “Siempre bella” fueron dos de ellos.

Ivana, quien representó al pueblo de Toa Alta en Miss Universe Puerto Rico 2019 jamás imaginó llegar a la televisión nacional a través del programa nocturno de juegos. Entre risas, en mayo de este año, la carismática beldad reveló a este diario que antes de formar parte del elenco lo único que conocía de “Puerto Rico gana” era lo que escuchaba de parte de su madre, una fanática de corazón del programa.

Actualmente, según la instructora de tenis, la invade una “emoción inexplicable”. “El amor que yo he recibido del pueblo de Puerto Rico ha sido algo tan lindo. Yo he participado en un sinnúmero de certámenes de belleza, pero nunca he recibido un amor tan grande como el del público de ‘Puerto Rico gana’”, puntualizó.

La también animadora, quien se describe con un “‘look’ bastante particular”, dijo que ahora no hay una salida al centro comercial en la que no la detengan para llenarla de elogios, confirmar su altura y preguntarle si usa peluca o es su cabello natural.

Miss Toa Alta 2019, además, resaltó la importancia de una modelo en la televisión. Según contó a este medio, su trabajo va mucho más allá de sonreír a las cámaras.

“Nuestro rol es súper necesario. Brindamos alegría, ocupamos un espacio, pero en el buen sentido de la palabra, o sea, decoramos el lugar. Este es un programa en vivo, así que mucha gente no sabe que nosotras ayudamos y salvamos ciertas partes. Es algo bien bonito y me lo disfruto”, aclaró.