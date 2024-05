Luis Fonsi lanza su disco de 25 años y revela la canción que le hizo a su esposa Águeda López

Un viaje “a una velocidad correcta”

Le dedica una canción a su gran amor

Las primeras canciones del álbum las descartó

Según admitió Fonsi, algunas de las primeras canciones que escribió para el disco, excepto “Punta Cana”, y en la que colaboraría el dominicano El Alfa, no forman parte del álbum.

“No es un homenaje a esa ciudad; no es tan literal como que una canción de México iba a ser un mariachi, no llega a ese límite. Pero nace más por un punto de inspiración, de que esta historia de amor pasó por esa ciudad o me recordó a esa ciudad”, explicó.