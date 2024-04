Juan Luis Guerra y Luis Fonsi unen sus talentos para darle alas al Capitán Avispa

Esta producción creada, producida y escrita por el cantante va dirigida a los niños y a la familia que busca entretenimiento sano con un mensaje positivo y lleno de amor. “Tengo cinco años y medio con esta cuestión en la cabeza. Estoy realmente feliz de que por fin se pueda estrenar esta película, que me surgió a raíz del merengue ‘Las avispas’. En un momento dado pensé ¿por qué no hago unos muñequitos y el Señor me fue poniendo en la cabeza los diferentes personajes” , indicó Guerra durante una videoconferencia de prensa realizada en Santo Domingo, República Dominicana, que se transmitió a distintos medios de comunicación.

“Después de cinco años esperando, me siento muy contento de estar aquí en la premier. Este es un proyecto que creo que, todos estamos de acuerdo, nació del corazón y de un mensaje hermoso para nosotros, que somos padres de niños pequeños. Viví todo este proceso con mucha ilusión y poder darle voz al gran Capitán Avispa, un personaje alegre, travieso, amoroso y con un corazón gigantesco, fue algo que me gocé mucho” , explicó Fonsi, quien viajó por 24 horas a la República Dominicana para la premier de la película. “Trabajar en esta película animada fue muy divertido, porque estuvimos rodeados de gente que todos admiramos y porque sabemos que el denominador común de todo esto es la música de nuestro tío, del gran maestro Juan Luis Guerra, que ya es parte de nuestro DNA”.

Por su parte, la mexicana Joy Huerta dejó claro su emoción de formar parte de este proyecto por muchas razones. “Para mí siempre había sido un sueño darle mi voz a algún personaje de una película animada y en algunas ocasiones me habían llamado para hacer doblajes, pero siempre decía que prefería que fuera para un personaje original. Por eso, cuando Juan Luis me habló le dije ‘tú me dices abeja, y yo vuelo’”, destacó Huertas, quien es conocida por los éxitos “¡Corre!” y “La de la mala suerte”, que canta junto a su hermano Jesse Huertas. “Cuando Juan Luis mencionó el personaje de Honey Bee, creo que no pasó ni medio segundo antes de que terminara la frase, que ya estaba diciéndole que sí. Cuando vinimos para acá a grabar las voces y demás, fue toda una experiencia maravillosa con un equipo de trabajo divino y encantador”.