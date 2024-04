Luis Fonsi está “cansado” de que le pregunten sobre su relación con Adamari López: “Hay que pasar página”

A Luis Fonsi, al igual que Adamari López, no le molesta hablar de su relación con la presentadora, pero al contrario que ella, él sí está cansado de que le pregunten sobre el tema.

“No me molesta hablar del tema, pero sí cansa porque, en mi caso, estoy casado y tengo dos hijos (Mikaela y Rocco). Tengo niños, especialmente la niña, tiene 12 años, es una niña brillante y tiene Internet. Hablar del pasado no me molesta porque terminé bien con Adamari y la respeto muchísimo”, dijo artista en una entrevista con Yordi Rosado en YouTube.

El cantante puertorriqueño piensa que es momento de pasar la página y cerrar ese capítulo, tal como dice su canción “Panamá”.

“Me cuesta un poquito hablar del tema, me pone un poquito incómodo, ya hay que cerrar capítulo, hay que pasar página, como dice una canción por ahí. Y creo que es un tema de respeto a mi señora [Águeda López], ella es hipermadura y nunca me ha dicho nada, pero no ha de ser divertido para ella leer noticias y cuando pienso en mi hija creo que hay una cosa de respeto”.

Fonsi aseguró que solo recuerda cosas lindas sobre Adamari y que simplemente sus sentimientos cambiaron.

“Lo que viví fue hermoso, miro hacia atrás y solo recuerdo cosas bonitas. Jamás he dicho algo relativamente negativo de (Adamari López), simplemente el amor se acabó y eso pasa”, sostuvo.

El artista, quien recientemente estrenó el tema “Roma” junto Laura Pausini, dijo que quiere seguir con su vida sin que se le cuestione sobre ese tema.

“Ada está brillando, le va súper bien tiene mucho éxito, celebren eso”, enfatizó. “Yo voy por mi camino, gracias a Dios me va bien, celebremos eso. Ya no hay que seguir ligando o usando el ex o la ex en cada reportaje”.

Se recuerda que la historia de amor entre la célebre presentadora de televisión Adamari López y Luis Fonsi llegó a su fin en 2010, después de un matrimonio de cuatro años.