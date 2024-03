El mensaje de Adamari López a Marian Pabón: “Ha sido una mujer valiente”

“Me siento agradecida de Dios, de que me haya dado la oportunidad sobrepasar la enfermedad. Agradecida con mi familia, que ha sido mi pilar durante toda mi vida, de la gente que me rodea, que siento que también me da muchísima fortaleza ese público que me apoya en las batallas y que me celebra en los momentos de felicidad y son generosos conmigo, pero lo que tengo es un agradecimiento porque yo pienso, además, que cada momento que la vida me ha puesto adelante me ha servido para crecer y me ha servido para madurar. Así que lo que tengo es agradecimiento con la vida, porque esta enfermedad me enseñó muchísimas cosas. Me hizo más fuerte, me hizo crecer, me hizo más mujer, me hizo tener más fe en Dios. Me hizo valorar más las cosas que tengo a mi alrededor. Así que al final todo fue para bien”, dice, sus enormes ojos azules mirando atentamente al reportero que intenta robarle unos minutos de su vida.