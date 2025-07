Se estremece el mundo de la moda y las artes ante la partida de Nono Maldonado

“En el 1981, (21 años) era yo un joven modelo de pasarela, y este gran diseñador y amigo, Nono Maldonado, me dio la primera oportunidad de modelar para él y además me recomendó con el fotógrafo Ken Duncan en EUA para que hiciera en New York las campañas de Calvin Klein Underwear, Jordache, Sergio Valente y Cacharell, entre muchas otras marcas y líneas exclusivas de ropa masculina. Desde entonces nos hicimos grandes amigos junto con su compañero de vida Polo. Gracias Nono por tu amistad y por haber sido mi mentor en el mundo del modelaje masculino. Descansa en paz, amigo", compartió.