“Devil Wears Fashion: After Dark”: la noche en que San Juan vistió de “Prada”

La pasarela se tiñó de un azul cerúleo —y no, no fue por casualidad—. En un despliegue de sofisticación sin precedentes, San Juan Moda transformó anoche a Distrito T-Mobile en el epicentro del universo de “The Devil Wears Prada”. Esta edición extraordinaria no fue solo un tributo al cine, sino también una declaración de intenciones donde el rigor de “Miranda Priestly” se encontró con el vibrante diseño puertorriqueño.

La plataforma caribeña dedicada a la moda fue más allá de enaltecer el legado estético del filme dirigido por David Frankel y escrita por Aline Brosh McKenna. Con una curaduría que evocó el perfeccionismo de los editoriales de estilismo más exigentes del mundo, el evento logró conectar la narrativa de la nueva película con las propuestas de los diseñadores locales e internacionales más destacados y convirtió cada desfile en una escena digna de la gran pantalla.

Los que llegaron a la Plaza Popular del centro de entretenimiento sanjuanero quedaron prendados de la escultura gigante de un tacón rojo similar a la que apareció en ciudades selectas de Estados Unidos y México como parte del preestreno de “The Devil Wears Prada 2”. Entre los invitados especiales se destacaron influencers, diseñadores de moda del patio y personalidades relacionadas con el mundo de la belleza.

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Entre fuertes aguaceros y el espectáculo visual que caracteriza al recinto, el presidente y fundador de San Juan Moda, Carlos Bermúdez, pronunció un breve discurso de bienvenida y dedicatoria. “Devil Wears Fashion: After Dark”, también sirvió para celebrar la carrera de cuatro comunicadores que han dejado huellas en el periodismo de estilos de vida nacional: Arnaldo Rivera, Lourdes Nicole, Julio Núñez y Liz Sandra Santiago, quien laboró para El Nuevo Día.

“Ellos son los que mueven esta industria, comunicándole a la gente lo que pasa por estas pasarelas. En el caso de San Juan Moda llevan 13 años apoyando este proyecto que no ha sido fácil, pero ha sido entretenido. Gracias a todos porque nos mantienen con entusiasmo y son los que le dan motor a todos estos modelos, diseñadores, maquilladores y estilistas”, expresó Bermúdez.

Las propuestas protagonistas de la noche fueron tan variadas como la audiencia que dijo presente. Cada esquina de la plazoleta gritaba moda, estilo y creatividad.

El objetivo de la inauguración de la pasarela cumplió su objetivo: evidenciar que la calle también tiene alta costura. De la mano de LA MODE By REALENGO se presentó un concepto audaz, que rompió esquemas y redefinió el lujo desde lo urbano.

La destacada diseñadora de moda dominico-libanesa Giannina Azar se encargó de que el glamour no se apagara. Tal y como anticipó, “la diseñadora de las estrellas” arribó con un despliegue lleno de brillo, drama y una energía imposible de ignorar.

El maestro boricua José Raúl, por su parte, fue el encargado del cierre con con diseños que fusionaron identidad, carácter y estética. Así, el diseñador logró reconceptualizar lo contemporáneo en un evento que ha dado mucho de qué hablar.

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La invitada de honor, Molly Rogers, diseñadora de vestuario de la película, dijo también unas breves palabras. “Gracias Puerto Rico, por la invitación”, agradeció en español.

La pasarela de “Devil Wears Fashion: After Dark” se engalanó con la presencia de mujeres líderes en el ámbito de la belleza. Entre ellas, la virreina de Miss Universe 2019, Madison Anderson Berríos, Miss Universe 2025 Zashely Alicea, y las candidatas de Miss Universe Puerto Rico 2026, Génesis Dávila, Jennifer Barreto y Vivianie Díaz.