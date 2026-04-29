Una noche de estilo y reflexión en la premier de “The Devil Wears Prada 2″

La espera terminó para los fanáticos de la moda y el cine.

La premier en Puerto Rico de “The Devil Wears Prada 2” se celebró la noche del martes en Caribbean Cinemas de Montehiedra, un evento que sirvió como antesala al estreno mundial de una de las películas más icónicas de la industria de la moda y la cultura pop en el cine.

La velada reunió a varias generaciones —unas que crecieron viendo la película original de 2006, protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway—, así como a otras que recién se adentran y que también encontraron en su historia una ventana al universo de la moda y la belleza, y cómo esta está en constante evolución.

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Los colores rojo y negro, así como las corbatas y los blazers, fueron parte fundamental en los outfits de los invitados, quienes dieron rienda suelta a su imaginación inspirados en los icónicos personajes de Andy Sachs y Miranda Priestly. Asimismo, fueron recibidos con deliciosos cócteles, labiales de L’Oréal Paris y estaciones para retocarse el maquillaje, muy acordes con la ocasión.

“Soy fanática de la moda, tanto de la vintage, como de la actual. Me gusta hacer combinaciones a veces un poquito raras… que a la gente a veces no entiende…”, expresó a Magacín la “influencer” Linda Gómez.

A casi dos décadas del estreno original, la industria de la moda de los años 90 y 2000 ya no es la misma. Y es que, lo que antes giraba en torno a revistas y grandes casas de moda, hoy enfrenta el inminente impacto de lo digital, el auge del “fast fashion" y una conciencia sobre sostenibilidad y consumo responsable. En ese contexto, la secuela no solo apela a la nostalgia, sino que también se inserta en un debate vigente sobre el rumbo de la moda contemporánea.

1 / 34 | Una noche con estilo: la premier de "The Devil Wears Prada 2" en Puerto Rico. Los fanáticos de la moda y el cine se dieron cita la noche del martes para la premier de la esperada película “The Devil Wears Prada 2”. Foto: Nichole Sadarriaga - Suministrada 1 / 34 Una noche con estilo: la premier de "The Devil Wears Prada 2" en Puerto Rico Los fanáticos de la moda y el cine se dieron cita la noche del martes para la premier de la esperada película “The Devil Wears Prada 2”. Foto: Nichole Sadarriaga Suministrada Compartir

“La moda ha ido evolucionando grandemente, he visto que se nos ha enseñado a través de los años a utilizar lo que tenemos en nuestras casas… el ‘fast fashion’ ha ocupado un espacio grande en la moda. Sin embargo, tenemos que dejar de pensar en comprar y comprar y comenzar a reutilizar lo que ya tenemos, haciendo combinaciones nuevas para poder darle vida a lo que hay en el clóset de nuestras casas”, reafirmó Gómez, quien destacó que todo su atuendo fue resultado de búsquedas en su clóset.

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Otro fiel fanático es Charles Figueroa, quien llegó con un abrigo inspirado en frases icónicas de la película. “Son 20 años esperando ver esta secuela. Yo creo que la primera fue icónica. No quiero tener expectativas, pero espero muchas sorpresas”, aseguró.

“Creo que la moda ha evolucionado, ahora es más atrevida; no obstante, es más cómoda. Hay una combinación entre looks extravagantes, pero más casuales”, reafirmó Figueroa.

Recordemos que la historia de la primera película, más allá de los lujos y las reconocidas casas de moda, aborda temas sobre las dinámicas de poder, condiciones laborales y jerarquías dentro de la industria editorial, convirtiéndose en una referencia que sigue vigente para nuevas audiencias.

“Yo defino la moda como algo cambiante. Mi estilo es bastante clásico, elegante y moderno. La industria de la moda ha evolucionado para bien... Es más versátil, porque ahora se usan piezas que antes se usaban”, añadió por su parte la joven maquillista y primera finalista de Miss Universe Puerto Rico 2024, Orlanis Rivera.