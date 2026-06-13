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¡80 mil cristales Swarovski! El impactante look de Belinda para inaugurar el Mundial 2026

La cantante mexicana acaparó miradas durante la ceremonia inaugural con un diseño confeccionado para la ocasión

13 de junio de 2026 - 10:09 AM

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Mexican singer Belinda performs before the start of the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Africa in Mexico City, Thursday, June 11, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko) (Natacha Pisarenko)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Belinda fue una de las grandes invitadas a la inauguración del Mundial 2026. Junto a Los Ángeles Azules, la cantante subió al escenario del Estadio Ciudad de México para interpretar “Por Ella”, tema que forma parte del álbum oficial de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA). Sin embargo, más allá del espectáculo, lo que también llamó la atención fue el conjunto que lució, adornado con miles de cristales Swarovski.

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La mexicana apareció con un top rosa y unos jeans Levi’s para su presentación ante las 87 mil personas que asistieron al recinto, además de los millones de espectadores que siguieron la ceremonia por televisión alrededor del mundo.

Los cristales aportaron brillo a cada movimiento sobre el escenario. Tanto la parte superior como los jeans combinaban el azul de la mezclilla con los tonos rosados de las piedras. El diseño estuvo a cargo de Juan Carlos Plasencia, mejor conocido como “Juka”.

El diseñador mexicano, de 40 años, ha trabajado anteriormente con artistas y personalidades como Reik, Wendy Guevara, Karime Pindter y Melissa, de Matisse, a quienes ha vestido para videos musicales, presentaciones en vivo y alfombras rojas.

El conjunto que Belinda utilizó para el concierto inaugural de la Copa del Mundo 2026 en México contó con más de 80 mil cristales Swarovski.

Los accesorios tampoco pasaron desapercibidos. En la muñeca de la cantante se pudo apreciar un reloj de JACOB & CO, la firma estadounidense de relojería y joyería de lujo. Aunque se desconoce el costo exacto de la pieza que portó, la marca comercializa modelos que alcanzan precios de hasta 20 millones de dólares.

El espectáculo inaugural también contó con la participación de Lila Downs, Danny Ocean, J Balvin, Shakira, Maná, Andrea Bocelli y EJAE. Para muchos espectadores, la ceremonia realizada en México se ha convertido hasta ahora en la más destacada de las presentaciones del Mundial 2026.

La banda mexicana de rock Maná y la cantante Lila Downs protagonizaron el inicio del espectáculo musical de la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de Ciudad de México. Con su emblemática canción "Oye mi amor", la agrupación originaria de Guadalajara, una de las sedes mundialistas en el país, se encargó de poner el ambiente previo al arranque del partido entre las selecciones de México y Sudáfrica, que marcará el inicio de esta inédita Copa del Mundo organizada de manera conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá.Shakira está cargo del himno "Dai Dai".
1 / 13 | De Shakira a Maná: así se encendió la fiesta del fútbol mundial. La banda mexicana de rock Maná y la cantante Lila Downs protagonizaron el inicio del espectáculo musical de la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de Ciudad de México. - Natacha Pisarenko
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BelindaMundial de Fútbol 2026MundialFIFA
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