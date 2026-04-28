Diseñadora de “The Devil Wears Prada 2″será parte de San Juan Moda

San Juan Moda anunció una edición en la que combina la moda, el cine y la cultura contemporánea inspirada en el universo de la película “The Devil Wears Prada 2″.

El evento se llevará a cabo este próximo jueves, 30 de abril de 2026 de forma paralela al estreno de la película, en el Distrito T-Mobile. El evento integra desfiles, experiencias VIP, un screening privado y diversas activaciones culturales de nivel local e internacional.

La experiencia ha sido concebida como un recorrido multisensorial donde los invitados transitan entre cuatro mundos: cine, moda, experiencias y nightlife, reafirmando el posicionamiento de Puerto Rico como una plataforma creativa de alto nivel.

Molly Rogers como invitada de honor

La reconocida diseñadora de vestuario Molly Rogers, figura clave en el universo creativo de la esperada secuela cinematográfica “The Devil Wears Prada 2″, será la gran invitada de esta edición.

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Discípula de la legendaria Patricia Field y colaboradora en producciones icónicas como “Sex and the City”, Rogers tendrá un rol central en el evento, que incluirá un meet & greet exclusivo con los 100 invitados VIP.

El trabajo de Rogers ha sido destacado en publicaciones de moda a nivel global y en medios digitales. Además, tuvo una participación especial en el documental de HBO Max And Just Like That… The Documentary. Rogers ha colaborado con diversas marcas y organizaciones, incluyendo SoHo House, Macy’s, The Willie Garson Fund y Genesis.

Ha sido nominada en seis ocasiones a los premios Emmy obteniendo una victoria por la tercera temporada de Sex and the City.

El programa de la noche

La programación del 30 de abril de 2026 incluye varias actividades.

7:00 p.m. – Private screening (experiencia VIP)

Proyección privada del estreno cinematográfico en un ambiente de alto perfil, con acceso exclusivo para 100 invitados. Código de vestimenta: negro (hombres) y rojo (mujeres).

8:00 p.m. – Desfile del diseñador José Raúl (Puerto Rico)

9:00 p.m. – Desfile de la diseñadora Giannina Azar (República Dominicana)

10:00 p.m. – Moda urbana y talento emergente, representando la fuerza de la street culture, con los desfiles de NOSY, AWAECOCO, ALA ANCHA HAT CO, HOLY MADE y BY GOD, en una producción de La Mode by Realengo, seguido del after party oficial.

Como parte de la semana de actividades de San Juan Moda, el evento se extiende con programación especial: