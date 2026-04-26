Andy suelta una risa casi impercetible pero burlona cuando Miranda señala dos cinturones que, a simple vista, parecen idénticos. Sin necesidad de elevar la voz y ejerciendo la autoridad que sostiene con una mirada tajante, Miranda convierte el incómodo momento en una ácida lección que toma como punto de partida el famoso suéter azul cerúleo (“no solo azul, no turquesa, no azul marino...“) que Andy lleva puesto, un ejemplo que la temida editora en jefe de la revista Runway utiliza para explicar cómo incluso una elección de ropa aparentemente casual está conectada a decisiones mucho más amplias dentro de la industria de la moda.