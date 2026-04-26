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prima:Mucho más que azul cerúleo: el impacto de “The Devil Wears Prada” en la cultura popular

¿Como una comedia dramática llegó a convertirse en un clásico moderno que sigue vigente casi veinte años después?

26 de abril de 2026 - 11:10 PM

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El elenco original de The Devil Wears Prada regresa en la secuela, con Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci retomando a los personajes de una de las historias más recordadas del cine contemporáneo (Evan Agostini)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

Andy suelta una risa casi impercetible pero burlona cuando Miranda señala dos cinturones que, a simple vista, parecen idénticos. Sin necesidad de elevar la voz y ejerciendo la autoridad que sostiene con una mirada tajante, Miranda convierte el incómodo momento en una ácida lección que toma como punto de partida el famoso suéter azul cerúleo (“no solo azul, no turquesa, no azul marino...“) que Andy lleva puesto, un ejemplo que la temida editora en jefe de la revista Runway utiliza para explicar cómo incluso una elección de ropa aparentemente casual está conectada a decisiones mucho más amplias dentro de la industria de la moda.

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