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Esta fue la exigencia de Meryl Streep y Anne Hathaway para “The Devil Wears Prada 2”

El filme llegará a los cines el próximo 30 de abril

29 de marzo de 2026 - 1:54 PM

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Meryl Streep y Anne Hathaway en 'El diablo se viste de Prada 2' de David Frankel. (Macall Polay)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Han pasado 20 años desde el estreno de “The Devil Wears Prada” y el próximo 30 de abril llega a los cines su esperada secuela.

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Meryl Streep, que volverá a encarnar a Miranda Priestly, ha revelado recientemente un aspecto de la producción que les preocupaba tanto a ella como a Anne Hathaway, señalando que su compañera de reparto quiso asegurarse de que la cinta no incluyera modelos “alarmantemente delgadas”.

El filme llegará a los cines el próximo 30 de abril.

Según señala "Harper’s Bazaar", mientras que la película original tuvo problemas a la hora de que las marcas de moda participaran y prestaran ropa, su éxito ha hecho que la experiencia rodando la segunda sea muy distinta, con el reparto llegando a asistir a desfiles reales durante la Semana de la Moda de Milán. En el caso de Streep, era la primera vez que atendía a un evento así y le llamaron la atención algunos detalles.

“Me llamó la atención que las modelos no solo fueran guapas y jóvenes -a mí todo el mundo me parece joven-, sino también alarmantemente delgadas”, declaró la veterana actriz. “Pensaba que ese tema ya se había resuelto hace años”, añadió.

La intérprete expuso que también Hathaway se dio cuenta de esto “y fue directamente a hablar con los productores al respecto, ¡consiguiendo que se comprometieran a que las modelos del desfile que estábamos preparando para nuestra película no estuvieran tan esqueléticas! Es una chica con carácter”, aseguró.

Streep se puso “nerviosa” durante el rodaje

Por otro lado, pero también en referencia a las diferentes experiencias de rodaje entre la película original y la secuela, Streep admitió haberse puesto nerviosa en un momento dado debido a la cantidad de fanáticos y fotógrafos. “Aunque éramos conscientes del impacto que tuvo la primera película hace dos décadas, creo que ninguno de nosotros estaba preparado para la avalancha de simpatía y el gran interés que nos envolvió”, expuso.

“Necesitamos vallas policiales y control de multitudes. Llegaron autobuses llenos de fans, y los paparazzi se abalanzaron; en una ocasión, no paraban de saltar delante de la cámara y de la toma, ¡y se fueron a golpes con el equipo! Annie mantuvo la calma, pero a mí me puso nerviosa”, recordó la estrella de también películas como “Mamma Mia”.

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Anne HathawayMeryl StreepPelículasHollywoodModaModelaje
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