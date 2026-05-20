Mónika Candelaria celebra el primer año de su podcast junto a Yusneli Martínez
La periodista puertorriqueña los describió como “profundamente significativo”
20 de mayo de 2026 - 2:19 PM
20 de mayo de 2026 - 2:19 PM
A un año de su lanzamiento, “Islas Espejos Podcast”, conducido por Mónika Candelaria y Yusneli Martínez, las conductoras celebran el crecimiento la conexión que han logrado con audiencias dentro y fuera de Latinoamérica.
Desde su estreno en mayo de 2025, el proyecto ha superado los 3 millones de visualizaciones en YouTube, acumulando además más de 167,390 horas de contenido consumido y más de 3,100 suscriptores nuevos obtenidos de manera orgánica.
Durante este primer año, varios episodios han logrado una respuesta destacada por parte de la audiencia, incluyendo: “El viaje continúa”(268,000 visualizaciones), “El dinero no es el problema” (227,000 visualizaciones), “El sueño americano…” (201,000 visualizaciones), “Vision Board 2026” (197,000 visualizaciones) y “Menopausia: el cambio…” (194,000 visualizaciones).
Entre los países donde el podcast ha mayor alcance se encuentran Perú (40.9%), Ecuador (11.1%) y Bolivia (10.9%), además de audiencias activas en El Salvador, Honduras, Nicaragua, Colombia, Venezuela, Guatemala e incluso Indonesia.
“Hace un año comenzamos este proyecto con la intención de crear conversaciones reales y necesarias. Ver cómo estos temas han conectado con tantas personas, en tantos lugares distintos, ha sido profundamente significativo para nosotras”, expresó Candelaria.
A lo largo de sus temporadas, “Islas Espejos” ha desarrollado conversaciones sobre finanzas personales, identidad, menopausia, emprendimiento, amor propio y propósito de vida, manteniendo un enfoque cercano, honesto y accesible.
Las creadoras destacan el impacto humano que ha generado el espacio digital: los mensajes recibidos, las experiencias compartidas por la audiencia y la comunidad que se ha formado alrededor de cada episodio.
Lanzado originalmente como una conversación entre dos mujeres caribeñas con experiencias distintas, “Islas Espejos Podcast” se ha consolidado durante su primer año como una plataforma de diálogo enfocada en temas cotidianos, emocionales y sociales que continúan conectando con miles de personas en distintos países.
La cuarta temporada de “Islas Espejos Podcast” estará disponible en agosto. Los episodios de las pasadas ediciones los encuentras en YouTube, Spotify y Apple Podcasts.
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