Últimas Noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Ya hay “trailer” oficial de “The Devil Wears Prada 2”: todo lo que sabemos de la secuela

La esperada película llega a los cines en mayo de este año. Aquí el vídeo.

2 de febrero de 2026 - 11:11 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Meryl Streep y Anne Hathaway en el set de The Devil Wears Prada 2 (Macall Polay)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Veinte años después de que la revista de moda “Runway” definiera lo que significaba sobrevivir al mundo editorial con tacones imposibles y miradas que congelaban oficinas, el universo de "The Devil Wears Prada“ vuelve y ya tiene trailer oficial.

El avance recupera el momento que se insinuó el año pasado: Miranda Priestly y Andy Sachs vuelven a compartir un ascensor. En las imágenes podemos ver escenas que se habían mostrado hace un año en donde Andy se reencuentra con Emily y le dice: “Has cambiado. Tienes mucha más confianza. Pero conservaste esas cejas, ¿verdad?”.

“Runway” enfrenta el declive de la prensa escrita y depende, más que nunca, del dinero publicitario de los grandes conglomerados de lujo.

El problema: quien controla ese presupuesto es Emily, la exasistente ahora es una ejecutiva poderosa dentro de ese mundo que Miranda necesita desesperadamente.

Andy no vuelve como la chica recién graduada, regresa después de 15 años como periodista de investigación, viajando por el mundo. Ese pasado cambia por completo su forma de vestir, su seguridad y su lugar en la historia.

Streep contó a la revista Vogue que cuando filmaron en la Sexta Avenida, donde hace 20 años nadie se detenía a mirar ahora escuchó un rugido de gente, fans vestidos como Miranda, multitudes grabando con el celular, personas intentando ver la película antes de que exista.

Vuelven Miranda, Andy, Emily y Nigel, interpretado por Stanley Tucci. Se suman nombres como Kenneth Branagh, Lucy Liu, Justin Theroux, BJ Novak, Simone Ashley y Pauline Chalamet, entre otros. Quien no regresa es Nate.

Si la primera película hablaba de sobrevivir al mundo editorial, esta parece hablar de sobrevivir al cambio de era del impreso al digital. “The Devil Wears Prada 2″ llegará a los cines el próximo 1 de mayo.

El Universal / GDA
El Universal es un periódico fundado en 1916 en México.
