Un auto que redefine el lujo y la elegancia

En una industria donde el lujo se redefine constantemente, el modelo Genesis GV80 2.5 Prestige del 2026 irrumpe como un vehículo que trasciende la movilidad para convertirse en una declaración de estilo.

La joyería de todos dos los "looks" es de Aristrocrazy. La modelo Karla Santori luce una guayabera y falda de flecos de Stella Nolasco. (Nolan Rivera)

Sus líneas limpias y proporciones elegantes evocan la precisión de la alta costura, mientras cada elemento, desde su distintiva parrilla hasta sus acabados refinados, proyecta una estética pensada para quienes entienden que la sofisticación es una forma de vida.

(Nolan Rivera)

En la carretera, el GV80 se convierte en un símbolo de elegancia en movimiento, donde el diseño y la comodidad se complementan con naturalidad.

Jumpsuit negro y blanco de Seven. (Nolan Rivera)

Por dentro, sus detalles cuidadosamente creados envuelven al conductor en una atmósfera única donde los pasajeros logran experimentar sensaciones muy singulares.

La unidad cuenta con asientos en piel Nappa con ventilación y calefacción (Nolan Rivera)

De esta manera, Genesis no presenta un vehículo más, sino una narrativa visual que combina modernidad, prestigio y carácter, ideal para quienes desean destacar con sutileza y sofisticación en cada momento. Para conocer más sobre este y otro modelos puede visitar el Genesis Mall Experience en Plaza las Américas.

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CRÉDITOS

Fotos Nolan Rivera

“Stylist” Claudia Madrid

Modelo Karla Santori

Hair and Make Up Ingrid Román

Locación Genesis Mall Experience en Plaza las Américas

Auto Genesis GV80 2.5 Prestige 2026