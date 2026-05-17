Un auto que redefine el lujo y la elegancia
El Genesis GV80 2.5 Prestige del 2026 trasciende la movilidad con líneas limpias y proporciones sofisticadas
17 de mayo de 2026 - 11:10 PM
17 de mayo de 2026 - 11:10 PM
En una industria donde el lujo se redefine constantemente, el modelo Genesis GV80 2.5 Prestige del 2026 irrumpe como un vehículo que trasciende la movilidad para convertirse en una declaración de estilo.
Sus líneas limpias y proporciones elegantes evocan la precisión de la alta costura, mientras cada elemento, desde su distintiva parrilla hasta sus acabados refinados, proyecta una estética pensada para quienes entienden que la sofisticación es una forma de vida.
En la carretera, el GV80 se convierte en un símbolo de elegancia en movimiento, donde el diseño y la comodidad se complementan con naturalidad.
Por dentro, sus detalles cuidadosamente creados envuelven al conductor en una atmósfera única donde los pasajeros logran experimentar sensaciones muy singulares.
De esta manera, Genesis no presenta un vehículo más, sino una narrativa visual que combina modernidad, prestigio y carácter, ideal para quienes desean destacar con sutileza y sofisticación en cada momento. Para conocer más sobre este y otro modelos puede visitar el Genesis Mall Experience en Plaza las Américas.
CRÉDITOS
Fotos Nolan Rivera
“Stylist” Claudia Madrid
Modelo Karla Santori
Hair and Make Up Ingrid Román
Locación Genesis Mall Experience en Plaza las Américas
Auto Genesis GV80 2.5 Prestige 2026
Joyería Aristocrazy
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