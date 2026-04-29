Primer encuentro de Mujer del Año 2025: fuerza e inspiración para cruzar la meta e impactar vidas

Quienes asistieron al primer encuentro de Mujer del Año 2025: “Entre la mente y la meta”, de Magacín y El Nuevo Día con las triatletas Liz López y Deborah Maldonado pensarán dos veces antes de rendirse en medio de alcanzar una meta deportiva o personal.

Escuchar los testimonios de ambas mujeres, -que formaron parte de la edición Mujer del Año 2025-, fue inspirador para cada uno de los asistentes, puesto que las dos féminas son ejemplo de disciplina, constancia, compromiso social, resiliencia y de vivir con propósito.

López y Maldonado protagonizaron el conversatorio en el que compartieron cómo el deporte se convirtió para ellas en una herramienta de transformación personal y colectiva donde van tocando la vida de otros.

La dos corredoras dialogaron con la periodista de El Nuevo Día, Shakira Vargas Rodríguez y la nutricionista dietista licenciada Zilka Ríos desde el Genesis Mall Experience en Plaza las Américas.

PUBLICIDAD

Deborah Maldonado, Zilka Ríos, Liz López y Shakira Vargas. (Carlos Rivera Giusti/Staff)

López y Maldonado son, además, fundadoras de organizaciones sin fines de lucro. López dirige “Summer Driven by Love”, organización que aspira a que más personas con discapacidades físicas participen en los deportes, mientras que Kilómetros de Cambio, es un movimiento que lucha en favor de las víctimas de violencia doméstica con la celebración de una carrera por todo Puerto Rico dividida en tramos.

Ambas atletas coincidieron que más allá del esfuerzo físico, que provoca el entrenamiento y los eventos deportivos, el verdadero reto y motor es ganarle a la mente y cuando eso sucede logran tener un impacto positivo en la vida de otras personas.

“He visto como el deporte puede cambiar la vida de una persona de una niña y cuando uno ve que lo que hacemos en Kilómetros de Cambio, una mujer logra salvar su vida, pues ese esfuerzo físico que hiciste queda en cero. Yo gano más de lo que doy”, expresó Maldonado al destacar cómo el entrenamiento cobra sentido cuando se utiliza para inspirar a niñas y mujeres a superar sus propias batallas.

1 / 19 | Inspirador encuentro de Mujer del Año 2025: "Entre la mente y la meta". Las triatletas Liz López y Deborah Maldonado y la nutricionista dietista licenciada Zilka Ríos, fuero las protagonistas del primer encuentro de Mujer del Año 2025: “Entre la mente y la meta”, de Magacín y El Nuevo Día. - Carlos Rivera Giusti/Staff 1 / 19 Inspirador encuentro de Mujer del Año 2025: "Entre la mente y la meta" Las triatletas Liz López y Deborah Maldonado y la nutricionista dietista licenciada Zilka Ríos, fuero las protagonistas del primer encuentro de Mujer del Año 2025: “Entre la mente y la meta”, de Magacín y El Nuevo Día. Carlos Rivera Giusti/Staff Compartir

En ese sentido, López abundó sobre vencer sus batallas al lado de su hija Summer, quien también es una atleta probada que vive con hemiplejía en el lado derecho de su cuerpo y una válvula reguladora de hidrocefalia, luego de sufrir un accidente de auto en el 2016. Conocer a Summer y a su progenitora es testificar que la fuerza y el amor de una madre no tiene límites.

Desde el accidente de Summer, López no conoce otra manera de vivir que no sea luchar contra el no rendirse.

PUBLICIDAD

“Si ella está luchando, ¿quién soy yo para no hacerlo?”, aseguró López, al enfatizar que lo que en el 2016 fue dolor se transformó en propósito. Madre e hija participan activamente en eventos deportivos de alto rendimiento y a través de su inclusión llevan el mensaje de concientización en las vías de rodaje, “porque un accidente nos puede ocurrir a cualquiera”.

Deborah Maldonado, Zilka Ríos y Liz López. (Carlos Rivera Giusti/Staff)

“Decidí que jamás me voy a quitar. Verla a ella es suficiente… se me pueden quebrar las piernas pero no voy me voy a rendir” compartió López, quien se dispone a realizar la “2da Vuelta Todas las Almas Cuentan” junto a su hija Summer en la carrera del Teodoro 10k, a celebrarse el próximo 2 de mayo.

Maldonado añadió que dominar la mente es determinante a la hora de practicar deportes, en especial si son eventos extensos y de alto rendimiento. “La mente siempre le quiere ganar al cuerpo. Así que no puedes permitir que esa vocecita interna te domine o ponga en prueba la voluntad”, mencionó.

“Muchas veces no somos amables con nosotros mismos. Hay que hablarse con gratitud, porque ese cuerpo es el que te llevó hasta la meta. Esas piernas y pulmones fueron los que te llevaron a la meta debemos ser agradecido y no fijarnos en el tiempo que hicimos o dejamos de hacer”, afirmó Maldonado, quien celebrará la tercera edición de Kilómetros de Cambio el próximo 15, 16 y 17 de mayo.

Este encuentro fue posible con el apoyo de Genesis, Reinhold, y V. Suárez.

PUBLICIDAD

Maldonado también resaltó el privilegio y la responsabilidad de poder practicar el deporte en Puerto Rico.

“Hay muchas que no pueden ni salir a correr. Para nosotras, hacerlo también es un acto de libertad y hasta de rebeldía, al ponernos los tenis”, señaló.

Además, enfatizaron la importancia de utilizar ese espacio personal como una vía para crecer, reflexionar y transformar aspectos de la vida cotidiana mientras se practica cualquier deporte.

Claves nutricionales

La nutricionista Ríos ofreció recomendaciones prácticas para quienes se preparan para eventos deportivos, especialmente de larga duración.

Ríos explicó que la alimentación debe ajustarse según la duración e intensidad de la actividad. “No es lo mismo un evento corto que uno de larga distancia. A partir de cierta duración, el enfoque en carbohidratos e hidratación es fundamental”, subrayó.

Asimismo, destacó la importancia de una hidratación adecuada y la reposición de electrolitos. En ese sentido comentó que la ingesta de bebidas alcohólicas la noche antes de una carrera no es adecuada ya que la persona estará deshidratada.