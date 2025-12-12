Una noche para ellas: Magacín honra a un nuevo grupo de “Mujer del Año 2025″

San Juan - En su tercera edición, el proyecto “Mujer del Año” de Magacín reconoció a un grupo excepcional de puertorriqueñas cuyo liderazgo, visión y compromiso social han dejado una huella significativa tanto dentro como fuera del país. Tras un riguroso proceso de selección, 10 mujeres fueron escogidas por su aportación en diversas áreas, reafirmando el propósito de esta iniciativa: destacar a quienes impulsan cambios reales en nuestra sociedad.

El concesionario de autos de lujo Genesis Mall Experience –ubicado en el centro comercial Plaza Las Américas– nuevamente fue el lugar perfecto para reunirlas y festejar por todo lo alto a las mujeres elegidas de la clase 2025. Además, las ganadoras participaron de un exclusivo cóctel de bienvenida en la joyería Reinhold.

“Gracias a los que creen y son aliados de este proyecto, por acompañarnos en esta nueva edición de Mujer del Año, un proyecto que nació para visibilizar el impacto que las mujeres generan en sus comunidades, en sus industrias, y en la vida de quienes las rodean”, destacó emocionada la editora de la revista Magacín, Leyra González, quien rememoró los inicios de este proyecto y cuán lejos ha llegado.

PUBLICIDAD

“Cuando comenzamos este proyecto hace años, no imaginaba lo mucho que me iba a transformar, lo mucho que iba a transformar, y cambiar aquel entonces mi historia. Conocer a las mujeres de este año nos invitó a acercarnos, escucharlas, y reírnos durante las entrevistas o sesiones de fotos, estos son los momentos que me recuerdan constantemente, año tras año, por qué hacemos lo que hacemos. Siempre me conmueve descubrir la fuerza y la valentía que hay detrás de esta historia”, sostuvo González antes de dar inicio a la ceremonia.

Leyra González, editora de Magacín. (Carlos Rivera Giusti)

Como antesala a la presentación oficial, y entre deliciosos cocteles y aperitivos, los invitados pudieron conocer más sobre la trayectoria de cada galardonada, lo que preparó el ambiente para una noche dedicada a celebrar sus logros y aportaciones.

Mujer del Año de Magacín 2025

Cada una de ellas fue entrevistada por un equipo de periodistas de El Nuevo Día con la tarea de dar a conocer sus historias y el recorrido que han llevado hasta ser reconocidas con esta distinción, cada una destacada en distintas áreas.

PUBLICIDAD

“Cada una de ustedes nos recuerda el camino hacia nuestras metas. Ustedes enfrentaron sus miedos, superaron obstáculos y dijeron sí a los desafíos cuando otros decían no. Han roto esquemas, desafiado a expectativas y lo más importante, han inspirado con su ejemplo a quienes buscan avanzar, crecer y cumplir sus sueños. Gracias por abrir caminos, liderar con el ejemplo y mostrarnos que con determinación y corazón todo es posible”, reflexionó la directora general de GFR Media, Yalixa Rivera.

Presidente y CEO de Genesis Puerto Rico, Pablo Martínez. (Carlos Rivera Giusti)

Por su parte, Pablo Martínez, CEO y vicepresidente de Genesis Puerto Rico, señaló que cada edición del proyecto confirma que cuando las mujeres cuentan con espacios para compartir sus historias y demostrar su fortaleza, la comunidad entera se beneficia. Añadió que sus aportaciones tienen el poder de transformar industrias, abrir puertas, generar oportunidades e inspirar a las generaciones que siguen.

“Tengo el privilegio de tener una hija puertorriqueña y ella es una de las muchas niñas que se despiertan todos los días con el objetivo de llegar a ser como una de ustedes. A las mujeres seleccionadas de este año, mis más sinceras felicitaciones. Su trabajo importa, su visión inspira y su ejemplo deja huella”, añadió Martínez.

Durante la velada, los presentes tuvieron la oportunidad de observar un breve video que resumía las historias de éxito de cada una de las Mujeres del Año 2025, razón por la cual anoche se le honró con este reconocimiento. De igual manera, como parte de los obsequios, recibieron detalles por parte de Lancôme, Reinhold y una portada individual de su sesión fotográfica para Magacín, así como otras sorpresas.

PUBLICIDAD

Rafael Lama, CEO de GFR Media junto a Mayreg Rodríguez, una de las homenajeadas de la noche. (Carlos Rivera Giusti)

Para amenizar la ocasión, la saxofonista cristiana Paola Rivera deleitó a todos con un popurrí que incluyó temas navideños, acompañada por la agrupación Aquarela.

Más temprano, el evento contó con un conversatorio moderado por la periodista de El Nuevo Día, Shakira Vargas, con la participación de la modelo y exreina de belleza, Desiree Lowry; la farmacéutica e influencer, Frances Estrada, más conocida como “The Peking Order”; y la fundadora y estratega principal de LorenBranding, Loren Ferré Rangel.

Desiree Lowry y Loren Ferré Rangel. (Carlos Rivera Giusti)

En una noche marcada por la inspiración, quedó claro que este proyecto no solo honra trayectorias individuales, sino que también abre espacios para conversaciones necesarias sobre liderazgo, equidad y el poder de las mujeres en Puerto Rico.

Genesis y Reinhold son los patrocinadores principales del proyecto Magacín Mujer del Año 2025.

Conoce las historias de las 10 mujeres destacadas del especial Mujer del Año 2025.