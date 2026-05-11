Pili Montilla, la única puertorriqueña en la nueva campaña de Rare Beauty junto a Selena Gómez

La nueva campaña de Rare Beauty, la marca de cosméticos fundada y dirigida por la actriz Selena Gómez, busca representar la belleza latina desde la diversidad que la caracteriza, con distintos acentos y rostros.

Entre ellos, aparece el de la comunicadora Pili Montilla, la única puertorriqueña seleccionada para ser parte de la promoción global de la nueva base True to Myself Natural Matte Longwear Foundation que tuvo su lanzamiento oficial este lunes.

“Este es uno de esos momentos en la vida en que una se da cuenta de que ha trabajado un montón a través de su carrera esperando buenas oportunidades y a veces llegan así de repente. Me llamaron de un día para el otro y me dijeron que querían que fuera una de las latinas de la campaña”, contó en entrevista exclusiva a Magacín la presentadora sobre su inesperada participación en el proyecto que se dio a raíz de una conexión de hace varios años atrás.

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Pili Montilla en la nueva campaña de Rare de Selana Gómez, que busca ampliar la representación de la comunidad latina dentro de la industria de la belleza. (Suministrada)

“Todo nació de una conversación que tuve hace muchísimo tiempo con una maquilladora que ahora forma parte de Rare Beauty, y en ese entonces yo le comentaba que cuando se hacían campañas de mujeres latinas, o durante el Hispanic Heritage Month (Mes de la Herencia Hispana), por ejemplo, yo no me veía reflejada. Porque la ‘típica latina’ que se muestra usualmente no tiene la tez blanca ni los ojos azules como yo, y siempre he pensado que lo más bonito que tenemos las latinas es que venimos de todos los colores, tamaños y sabores”, recordó Montilla.

Sin ella saberlo, esa charla casual quedó sembrada e hizo que su nombre volviera a surgir cuando el equipo creativo de Rare Beauty comenzó a desarrollar su propuesta centrada en ampliar la representación de la comunidad latina dentro de la industria de la belleza.

El resultado fue una base con 48 “shades” (tonos) distintos, de cobertura media a completa y acabado mate natural, pensada para adaptarse a distintos tipos y tonalidades de piel. “En el mercado de los maquillajes estamos acostumbradas a ver como cinco o seis tonos de bases nada más, pero Rare Beauty vino a demostrar que venimos de muchos colores y creo que de eso se trata todo el movimiento de inclusividad también”, agregó Montilla.

Junto a otras cinco mujeres de diferentes países de Latinoamérica, la boricua de 47 años y ganadora del EMMY suma a su resumé ser protagonista de esta campaña internacional que tendrá presencia en plataformas digitales, medios impresos y publicidad exterior en importantes ciudades de Estados Unidos, además de ocupar las vitrinas de todas las tiendas Ulta Beauty a nivel nacional. Como parte de la difusión masiva, también se develará un billboard en la icónica avenida Sunset Boulevard en Hollywood. “De las seis que fuimos seleccionadas, yo soy además de la única boricua, la única comunicadora”, destacó la conductora.

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Tras más de dos décadas en la industria del entretenimiento y habiendo realizado múltiples entrevistas a grandes figuras, incluyendo a la exestrella de Disney detrás de la marca de cosméticos, Montilla describe esta experiencia como un momento “full circle”.

“Yo en mi carrera profesional había entrevistado a Selena Gómez y durante la sesión de fotos que hicimos para la campaña ella se me acercó, recordó las entrevistas que había hecho y me dijo cosas bien bonitas”, resaltó sobre su reencuentro con la ahora propietaria de Rare Beauty. “Ella es una ‘boss babe’ y yo siempre la he admirado”, agregó, destacando que además ha sido fiel consumidora de la marca desde antes de esta oportunidad.

“Yo uso Rare Beauty desde hace tiempo. Mi liquid blush favorito es de su marca. Es una marca en la que confío y creo que mis seguidores saben que yo no recomiendo cosas que no uso o que no me funcionan. Eso me ha dado credibilidad y lo sostengo en todo lo que hago, incluyendo ahora esta campaña de True To Myself”, indicó Montilla que al día de hoy tiene una fuerte presencia en redes sociales con más de un cuarto de millón de “followers” en Instagram.