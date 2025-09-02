Pili Montilla llega a ABC Puerto Rico

ABC Puerto Rico anunció la llegada de la presentadora y productora puertorriqueña Pili Montilla a su elenco estelar.

La presentadora regresa a Puerto Rico después de varios años viviendo en Los Ángeles para integrarse a la televisión local, en la nueva temporada de “Dancing with the Stars”.

“Volver a la pantalla chica, en mi isla, y hacerlo de la mano de ABC Puerto Rico, me llena de una emoción inmensa. ‘Dancing with the Stars’ es una combinación mágica de música, historias y talento, y mi mayor deseo es que el público viva cada episodio conmigo. Traigo años de experiencia en el entretenimiento para conectar de una forma honesta y cercana con nuestra audiencia”, compartió Montilla en declaraciones escritas.

PUBLICIDAD

La cobertura de Montilla iniciará el martes, 16 de septiembre, a las 7:30 p.m. con un programa especial dedicado a conocer los momentos más emotivos de las temporadas pasadas. “Dancing with the Stars” iniciará a las 8:00 p.m. Igual presentará al elenco de la temporada número 34 del programa de telerrealidad.

Montilla presentará semanalmente cápsulas “Rewind” con los momentos clave de cada episodio y cerrará en noviembre con un programa especial con los bailes más excitantes y emotivos de la temporada, previo a la noche final.

Montilla se une al grupo de talentos de ABC Puerto Rico que ya cuenta con Estefanía Soto, Gabriela Short, Elí Cay, Nicole Colón, Carmen Jovet y Mardelis Jusino, entre otros.

“Tener a Pili en nuestra pantalla eleva nuestra propuesta y refuerza nuestro compromiso con la producción local de la más alta calidad. Su experiencia y carisma se alinean perfectamente con nuestra misión de conectar a Puerto Rico con los eventos globales más relevantes”, destacó Pedro Rúa-Jovet, gerente general de ABC Puerto Rico.

A lo largo de su carrera, Montilla ha podido entrevistar a Shakira, Carlos Santana, Natalia Lafourcade y Jorge Drexler, entre otros. Además, ha sido conductora de programas de radio y podcasts que celebran la música y la cultura pop.