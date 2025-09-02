Opinión
2 de septiembre de 2025
90°lluvia ligera
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Pili Montilla llega a ABC Puerto Rico

La presentadora regresa a la isla para la nueva temporada de “Dancing with the Stars”

2 de septiembre de 2025 - 12:42 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La presentadora Pili Montilla. (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

ABC Puerto Rico anunció la llegada de la presentadora y productora puertorriqueña Pili Montilla a su elenco estelar.

La presentadora regresa a Puerto Rico después de varios años viviendo en Los Ángeles para integrarse a la televisión local, en la nueva temporada de “Dancing with the Stars”.

“Volver a la pantalla chica, en mi isla, y hacerlo de la mano de ABC Puerto Rico, me llena de una emoción inmensa. ‘Dancing with the Stars’ es una combinación mágica de música, historias y talento, y mi mayor deseo es que el público viva cada episodio conmigo. Traigo años de experiencia en el entretenimiento para conectar de una forma honesta y cercana con nuestra audiencia”, compartió Montilla en declaraciones escritas.

La cobertura de Montilla iniciará el martes, 16 de septiembre, a las 7:30 p.m. con un programa especial dedicado a conocer los momentos más emotivos de las temporadas pasadas. “Dancing with the Stars” iniciará a las 8:00 p.m. Igual presentará al elenco de la temporada número 34 del programa de telerrealidad.

Montilla presentará semanalmente cápsulas “Rewind” con los momentos clave de cada episodio y cerrará en noviembre con un programa especial con los bailes más excitantes y emotivos de la temporada, previo a la noche final.

Montilla se une al grupo de talentos de ABC Puerto Rico que ya cuenta con Estefanía Soto, Gabriela Short, Elí Cay, Nicole Colón, Carmen Jovet y Mardelis Jusino, entre otros.

“Tener a Pili en nuestra pantalla eleva nuestra propuesta y refuerza nuestro compromiso con la producción local de la más alta calidad. Su experiencia y carisma se alinean perfectamente con nuestra misión de conectar a Puerto Rico con los eventos globales más relevantes”, destacó Pedro Rúa-Jovet, gerente general de ABC Puerto Rico.

A lo largo de su carrera, Montilla ha podido entrevistar a Shakira, Carlos Santana, Natalia Lafourcade y Jorge Drexler, entre otros. Además, ha sido conductora de programas de radio y podcasts que celebran la música y la cultura pop.

La temporada 34, que celebra el vigésimo aniversario, tendrá episodios de dos horas con Alfonso Ribeiro y Julianne Hough como presentadores y un jurado integrado por Carrie Ann Inaba, Derek Hough y Bruno Tonioli. Entre los confirmados figuran Robert Irwin y la estrella de TikTok Alix Earle, por el momento.

ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
