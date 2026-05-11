¿Cómo vestir para una boda? Evita cometer estos errores

¿Te invitaron a una boda y no sabes cómo vestir? Pocas reuniones causan tanto estrés como un evento nupcial, ya que no solo debes apegarte al “dress code” indicado, sino también debes tener cuidado de no llamar de más la atención.

“Estos eventos se tienen que celebrar con mucho protocolo. La vestimenta, más que una simple elección estética, se traduce como un gesto de respeto. Las invitadas no son las protagonistas de la ceremonia”, señala el wedding planner Elliott Trejo.

Para no equivocarte en tu elección, siempre debes considerar tres factores: el dress code, el horario y el lugar del evento. De esto depende qué colores puedes lucir, qué largo debes llevar o qué calzado o accesorios son más adecuados para tu look.

Vestidos para ir de invitada a bodas (WGSN)

Si la boda es de día...

“Si el evento es de día, apuesta por vestidos vaporosos, en telas sueltas y colores cálidos o terrosos. Evita usar tejidos que produzcan calor, sobre todo si el enlace tiene lugar en la playa. En caso de llevar estampado, éste debe ser sutil, nada llamativo”, indica el experto.

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Vestir de tonos claros en una boda no significa que puedas usar blanco u otros matices similares como beige, marfil u off-white, ya que están reservados exclusivamente para la novia. Mejor considera tonalidades pasteles, como rosa, azul, amarillo o verde.

Cuando el evento tiene lugar por la mañana o empieza pasado el mediodía, puedes considerar un minivestido, solo evita los escotes reveladores. Los vestidos ‘midi’ también son apropiados para este momento del día.

Para bodas de día opta por telas livianas y considera tonalidades pasteles, como rosa, azul, amarillo o verde (WGSN)

“En ceremonias realizadas en haciendas, usa zapatos cómodos y lleva una pashmina por si baja la temperatura. Si es en la playa, descarta el tacón que utilizarías en un evento de noche, mejor elige una sandalia de tacón o alpargatas”, aconseja Trejo.

¿Y si la boda es de noche?

Las bodas celebradas por la noche siempre hacen pensar en brillo: lentejuelas, pedrería y joyas. Estos elementos lucen perfectos en maxivestidos largos, tanto de manga larga como de tirantes. El terciopelo también resulta una gran apuesta.

“Para eventos de noche, inclínate por vestidos con más estructura, brillos sutiles y colores profundos. Ojo, esto no quiere decir que debas usar estrictamente negro y verte fúnebre. Suma algo de color mediante los accesorios”, sugiere el coordinador de eventos.

Brillos y lentejuelas funcionan muy bien para fiestas de noche (WGSN)

Tonalidades como el burdeos, azul marino, verde esmeralda o chocolate proyectan mucha elegancia. De igual forma, asegúrate de no llevar escotes o aberturas muy reveladoras, ya que se trata de eventos familiares en los que se celebra el amor.