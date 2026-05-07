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La Met Gala revela cuánto recaudó en su fiesta benéfica

El total no superó el costo del collar de diamantes que lució Beyoncé

7 de mayo de 2026 - 5:33 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jay Z, Beyoncé y su hija Blue Ivy (Evan Agostini)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Nueva York - La Met Gala de Nueva York recaudó este año un récord de 42 millones de dólares, pero las joyas de las invitadas a la ostentosa fiesta benéfica sumaron más, comenzando por el collar de diamantes que lució Beyoncé, valorado en unos 50 millones.

El evento, que recauda fondos para el Instituto de Moda del Museo Metropolitano de Arte (Met), fue toda una convención de poder y dinero; este año, además, patrocinada por uno de los hombres más ricos del mundo, Jeff Bezos, fundador de Amazon, y su esposa, Lauren Sánchez.

Según desveló el director del Met, Max Hollein, al presentar la exposición de moda que inspira el evento, las contribuciones de los más de 400 invitados ascendieron a un total de 42 millones de dólares, un 35 % más que el año pasado, pese a la polémica por el patrocinio de los Bezos.

Doja Cat.Doja Cat.Gabrielle Union.
1 / 13 | Met Gala 2026: el arte del vestuario se expresa en tonos tierra y crema. Doja Cat. - Evan Agostini

Y es que la Met Gala reunió a magnates, empresarios, miembros de la realeza y celebridades, engalanados para la ocasión con ropa de diseñador y accesorios con precios desorbitados, especialmente las joyas de las mujeres, aunque muchos suelen ser prestados.

Beyoncé causó furor con su vestido de esqueleto plateado, pero aún más cuando se supo que el collar de diamantes que lucía era parte de la colección ‘El jardín de Kalahari’ de Chopard, valorado en 50 millones, según desveló el medio Page Six.

Su marido, Jay Z, llevó también uno de los accesorios más caros, un lujoso reloj Patek Philippe Grandmaster valorado en unos 6 millones, seguido por el reloj Jacob & Co. Billionaire III del actor Dwayne Johnson, ‘The Rock’, de 3,3 millones, según medios especializados.

Beyoncé ha regresado a la Gala del Met 2026 acompañada de Blue Ivy Carter.La joven de 14 años de edad hizo su debut junto a su familia.El espectacular atuendo llevaba un abrigo con plumas y cola que requirió de cinco personas para subirlo por las escaleras.
1 / 9 | El debut de Blue Ivy Carter en la Met Gala 2026: elegancia en blanco junto a Beyoncé. Beyoncé ha regresado a la Gala del Met 2026 acompañada de Blue Ivy Carter. - Evan Agostini

Dos empresarias indias también llamaron la atención por sus joyas: Sudha Reddy llevó un collar de 15 millones de dólares con una tanzanita de 550 quilates, de su colección personal, mientras que Isha Ambani, llevaba encima 1.000 diamantes y piedras preciosas, de acuerdo con Town & Country.

Entre las joyas más ‘baratas’, la actriz Keke Palmer mostró un collar de Wempe de 1 millón de dólares, con unos 1.200 diamantes, y Emily Blunt llevó otro de Mikimoto, con perlas y diamantes, de 500.000 dólares, señala la revista InStyle.

La idea de envejecer surgió de la exposición del Costume Institute de este año, The Aging Body, curada por Andrew Bolton.Bad Bunny sorprendió en la Met Gala 2026 al recrear su versión de sí mismo envejecido. La barba y el cabello que utilizó el artista.
1 / 17 | Así fue la impresionante transformación envejecida de Bad Bunny para la Met Gala. La idea de envejecer surgió de la exposición del Costume Institute de este año, The Aging Body, curada por Andrew Bolton. - Suministrada/Eric Rojas
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BeyoncéMet GalaJay Z
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