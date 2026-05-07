Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
MagacínModa
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

La medallista Alysa Liu se convierte en embajadora de Louis Vuitton

La atleta estadounidense se convierte en la nueva cara del lujo y sigue consolidando su presencia más allá de las pistas de hielo

7 de mayo de 2026 - 2:56 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La medallista olímpica estadounidense da un nuevo paso en su carrera al unirse a la casa francesa (El Universal / GDA)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La conversación entre moda y deporte sigue evolucionando, y ahora suma un nombre clave: Alysa Liu. La patinadora artística estadounidense, reconocida por su irrupción temprana en la élite olímpica, ha sido anunciada como nueva embajadora global de Louis Vuitton, consolidando su presencia más allá de las pistas de hielo.

RELACIONADAS

El nombramiento no llega por casualidad.

En los últimos años, las grandes casas de moda han volteado a ver a atletas que no solo destacan por su disciplina, sino también por la narrativa que construyen fuera de la competencia. Liu encaja en ese perfil: una figura joven, auténtica y con una identidad clara que conecta con nuevas generaciones.

Nacida en California, Liu se convirtió en una de las promesas más sólidas del patinaje artístico desde muy joven. Su carrera ha estado marcada por récords, títulos nacionales y una técnica que la colocó rápidamente en el radar internacional.

Pero más allá de sus logros deportivos, lo que ha definido su camino es su autenticidad: una atleta que ha sabido construir su propia voz dentro y fuera del hielo. Ese mismo enfoque se refleja en su estilo personal, donde la naturalidad juega un papel clave.

Su estilo: natural, consistente y sin artificios

Su estilo también se define desde el beauty look, donde el cabello juega un papel central. Alysa Liu ha convertido su melena en una extensión de su identidad: un corte con flequillo recto y capas suaves, acompañado de mechones en tonos castaños y rubios que crean ese efecto “halo” que ya es su firma.

Lejos de ser solo una elección estética, este estilo tiene una carga personal. Liu ha explicado que estas franjas —que añade progresivamente— funcionan como una especie de “anillos del tiempo”, marcando etapas de su vida y carrera . El resultado es un look que se siente auténtico, ligeramente rebelde y completamente alineado con su personalidad. Es una forma de presentarse que conecta con una generación que busca verse reflejada en figuras reales, sin construcciones excesivas.

Alysa Liu en la Met Gala 2026

Su presencia en la Met Gala 2026 terminó de consolidar ese cruce entre moda y deporte. Para la alfombra más importante del año, Alysa Liu eligió un vestido rojo strapless de silueta estructurada, con una falda de gran volumen y capas que aportaban movimiento, alineándose con el código de vestimenta de la noche: “La moda es arte”.

El contraste fue clave. Mientras el vestido apostaba por el dramatismo y la construcción, su beauty look se mantuvo fiel a su esencia: cabello suelto con flequillo y maquillaje natural. Un equilibrio que hoy define muchas de las propuestas más relevantes en la industria.

Louis Vuitton y la nueva cara del lujo

La elección de Liu como embajadora global también habla del momento que vive Louis Vuitton. La maison francesa ha apostado por figuras que trascienden su disciplina y representan una visión contemporánea del lujo, donde la autenticidad pesa tanto como la estética.

En este contexto, el deporte se ha convertido en uno de los territorios más influyentes para la moda. Los atletas aportan historias reales de esfuerzo, resiliencia y evolución, elementos que hoy resultan clave para conectar con nuevas audiencias.

Con esta alianza, Alysa Liu inicia una nueva etapa que la llevará a formar parte de campañas, eventos y proyectos especiales de Louis Vuitton. Un movimiento que confirma que el lujo ya no solo se define en las pasarelas, sino también en las historias que hay detrás de cada figura.

Tags
ModaAtletas
ACERCA DEL AUTOR
El Universal / GDA
El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 7 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Magacín
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: