Anuncian nuevos cargos directivos en Givenchy y Christian Dior

Siguen los cambios en la industria de la moda. Te contamos quiénes son los nuevos nombramientos

8 de enero de 2026 - 10:55 AM

El conglomerado de lujo francés LVMH anunció este miércoles dos nuevos nombramientos
El conglomerado de lujo francés LVMH anunció este miércoles dos nuevos nombramientos de cargos directivos en Givenchy y en Christian Dior Couture.

Amandine Ohayon, antigua directora ejecutiva de la marca española de moda nupcial Pronovias, será la nueva directora ejecutiva de Givenchy partir del viernes 9 de enero.

Ohayon sustituirá al italiano Alessandro Valenti, quien, a su vez, ha sido nombrado director general adjunto a cargo de las actividades comerciales de Christian Dior Couture a partir del lunes 12 de enero.

Pantalones vaqueros, chalecos y camisas fueron tres de las prendas más destacadas de la colección con la que el Jonathan Anderson debutó el viernes al frente de la icónica casa Dior en ParísEl desfile de Dior era el más esperado en esta edición de la semana de moda masculina de la capital francesa, en el que se están presentando las propuestas para la primavera-verano 2026.Miembros de la banda surcoreana Tomorrow X Together posaron junto a Daniel Craig durante el evento.
Jonathan Anderson toma las riendas de Dior en París. Pantalones vaqueros, chalecos y camisas fueron tres de las prendas más destacadas de la colección con la que el Jonathan Anderson debutó el viernes al frente de la icónica casa Dior en París

LVMH precisó en un comunicado que Ohayon reportará a Pietro Beccari, presidente y director general de LVMH Fashion Group y de Louis Vuitton, mientras que Valenti lo hará a Pierre-Emmanuel Angeloglou, director general de Christian Dior Couture.

Para Beccari, la nueva directora ejecutiva de Givenchy “desempeñará un papel central en la aceleración del nuevo capítulo de crecimiento” de esta firma “gracias a su capacidad única para colaborar con los talentos más creativos, sumada a su liderazgo inclusivo y a su experiencia en el sector minorista”.

Por su parte, Angeloglou estimó que Valenti “aportará una contribución esencial” al crecimiento de Christian Dior Couture por “su visión, su experiencia en el grupo y su capacidad para movilizar a los equipos frente a los retos del negocio”.

ModaChristian Dior
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
