Anuncian nuevos cargos directivos en Givenchy y Christian Dior

El conglomerado de lujo francés LVMH anunció este miércoles dos nuevos nombramientos de cargos directivos en Givenchy y en Christian Dior Couture.

Amandine Ohayon, antigua directora ejecutiva de la marca española de moda nupcial Pronovias, será la nueva directora ejecutiva de Givenchy partir del viernes 9 de enero.

Ohayon sustituirá al italiano Alessandro Valenti, quien, a su vez, ha sido nombrado director general adjunto a cargo de las actividades comerciales de Christian Dior Couture a partir del lunes 12 de enero.

1 / 7 | Jonathan Anderson toma las riendas de Dior en París. Pantalones vaqueros, chalecos y camisas fueron tres de las prendas más destacadas de la colección con la que el Jonathan Anderson debutó el viernes al frente de la icónica casa Dior en París - Christophe Ena 1 / 7 Jonathan Anderson toma las riendas de Dior en París Pantalones vaqueros, chalecos y camisas fueron tres de las prendas más destacadas de la colección con la que el Jonathan Anderson debutó el viernes al frente de la icónica casa Dior en París Christophe Ena Compartir

LVMH precisó en un comunicado que Ohayon reportará a Pietro Beccari, presidente y director general de LVMH Fashion Group y de Louis Vuitton, mientras que Valenti lo hará a Pierre-Emmanuel Angeloglou, director general de Christian Dior Couture.

Para Beccari, la nueva directora ejecutiva de Givenchy “desempeñará un papel central en la aceleración del nuevo capítulo de crecimiento” de esta firma “gracias a su capacidad única para colaborar con los talentos más creativos, sumada a su liderazgo inclusivo y a su experiencia en el sector minorista”.