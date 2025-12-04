Dario Vitale abandona la dirección creativa de Versace tras la compra por Prada

El diseñador italiano Dario Vitale dejará su puesto como director creativo de Versace apenas ocho meses después de haber asumido el cargo, una noticia que se produce 48 horas después de completarse la venta de la firma al grupo Prada, según publicaron este jueves los medios italianos.

La noticia, adelantada por la revista estadounidense Women’s Wear Daily (WWD), llega dos días después de la finalización de la adquisición de Versace por parte de Prada al grupo estadounidense Capri Holdings, un acuerdo anunciado en abril y cerrado el 2 de diciembre por un valor de $1,375 millones de dólares.

Vitale asumió la dirección creativa de Versace el 1 de abril, sucediendo a Donatella Versace, quien lideró la firma desde 1997 tras el asesinato de su hermano Gianni, cofundador de la marca en 1978.

Antes de su llegada a Versace, Vitale fue director de Diseño e Imagen en Miu Miu, una de las marcas del grupo Prada.

PUBLICIDAD

Durante su breve mandato, Vitale presentó una sola colección: la de primavera/verano 2026, mostrada en la Semana de la Moda de Milán en septiembre.

La colección generó una respuesta mixta, con algunos críticos señalando una desconexión estética con el legado de Gianni y Donatella Versace, según medios especializados.