MagacínModa
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Dario Vitale abandona la dirección creativa de Versace tras la compra por Prada

Apenas ocho meses después de haber asumido el cargo, el diseñador italiano dejará su puesto

4 de diciembre de 2025 - 2:57 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La finalización de la adquisición de Versace por parte de Prada al grupo estadounidense Capri Holdings cerró por un valor de $1,375 millones (Luca Bruno)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El diseñador italiano Dario Vitale dejará su puesto como director creativo de Versace apenas ocho meses después de haber asumido el cargo, una noticia que se produce 48 horas después de completarse la venta de la firma al grupo Prada, según publicaron este jueves los medios italianos.

La noticia, adelantada por la revista estadounidense Women’s Wear Daily (WWD), llega dos días después de la finalización de la adquisición de Versace por parte de Prada al grupo estadounidense Capri Holdings, un acuerdo anunciado en abril y cerrado el 2 de diciembre por un valor de $1,375 millones de dólares.

Vitale asumió la dirección creativa de Versace el 1 de abril, sucediendo a Donatella Versace, quien lideró la firma desde 1997 tras el asesinato de su hermano Gianni, cofundador de la marca en 1978.

Antes de su llegada a Versace, Vitale fue director de Diseño e Imagen en Miu Miu, una de las marcas del grupo Prada.

Durante su breve mandato, Vitale presentó una sola colección: la de primavera/verano 2026, mostrada en la Semana de la Moda de Milán en septiembre.

La colección generó una respuesta mixta, con algunos críticos señalando una desconexión estética con el legado de Gianni y Donatella Versace, según medios especializados.

Tras el anuncio de la compra de Versace y sobre el futuro de la marca, Lorenzo Bertelli, hijo de Miuccia Prada y heredero del grupo Prada, confirmó el 19 de noviembre que asumirá el cargo de presidente ejecutivo de la marca una vez completada la compra, aunque no se habló de la dirección creativa.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Magacín
