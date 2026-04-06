Anne Hathaway sorprende hablando en japonés durante la premier de “The Devil Wears Prada 2″ en Tokio

Las actrices Anne Hathaway y Meryl Streep se encuentran del otro lado del mundo e hicieron una parada en Tokio, Japón como parte de la gira promocional de la secuela The Devil Wears Prada 2, donde desfilaron por la alfombra roja ante cientos de fanáticos.

Durante el evento, Hathaway se mostró muy emocionada por el recibimiento del público japonés. “Me siento muy emocionada. Muy emocionada y agradecida. Hicimos esta película con mucho amor pero hacemos muchas películas con amor, y creo que lo que diferencia a esta película es el amor que ustedes (el público) nos han mostrado”, expresó en una entrevista a los medios japoneses la estrella de Hollywood que interpreta a Andy Sachs en el filme.

Pero lo que sorprendió a todos e hizo que se ganara aún más el cariño de sus fanáticos allí presentes fue un mensaje que les dedicó directamente y en su idioma. “Arigato gozaimasu” (muchas gracias), expresó la actriz, agradeciendo en japonés el apoyo de los fanáticos que se congregaron para verla junto a su compañera de reparto.

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Para la ocasión, Hathaway apostó por un vestido strapless blanco, negro y rojo con volúmenes y detalles de alta costura firmado por Valentino, mientras que Streep optó por un diseño de Chanel bajo la misma paleta cromática, reafirmando el carácter fashionista que han mantenido a lo largo de toda la promoción de la película.