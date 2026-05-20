De básicos a piezas de sastrería: todo lo que trae la nueva colección de Bad Bunny y Zara
Mira las primeras imágenes de la campaña oficial de BENITO ANTONIO realizada en Puerto Rico
20 de mayo de 2026 - 2:15 PM
20 de mayo de 2026 - 2:15 PM
Bad Bunny y Zara finalmente revelaron todos los detalles de BENITO ANTONIO, una colección de 150 piezas inspirada en el estilo personal y la identidad creativa del artista puertorriqueño. La propuesta exclusiva, que tuvo su lanzamiento oficial en Puerto Rico el pasado sábado en Plaza Las Américas, estará disponible a nivel global desde el 21 de mayo a través de la tienda virtual Zara y sucursales seleccionadas alrededor del mundo.
La colección mezcla sastrería, básicos oversize, prendas texturizadas, piezas veraniegas y gráficos inspirados en la estética que ha definido la imagen pública del vegabajeño durante los últimos años. Según información oficial, cada detalle, desde las siluetas hasta las telas y los ajustes, fue desarrollado buscando mantener la esencia personal del artista y no responder a tendencias pasajeras del “fast fashion”.
La propuesta fue creada junto al director creativo Janthony Oliveras, colaborador cercano del cantante, quien aseguró que el objetivo era traducir “el estilo actual de Benito” a una colección accesible para el público.
“Mi rol fue llevar el estilo actual de Benito a una colección, no el del año pasado, no el del año que viene. El de ahora”, expresó Oliveras a los medios en declaraciones escritas.
El creativo también destacó el simbolismo de unir dos mundos hispanohablantes mediante una colaboración global entre Puerto Rico y Zara.
Aunque la colección se anunció oficialmente esta semana, la colaboración llevaba meses apareciendo en algunos de los momentos más visibles del artista. Uno de ellos ocurrió durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, donde utilizó piezas desarrolladas junto a Zara.
Más adelante, durante la Met Gala 2026, volvió a apostar por un diseño creado en colaboración con la marca española.
Puerto Rico tuvo un rol importante dentro del lanzamiento. El pasado 16 de mayo, Zara convirtió temporalmente su tienda en Plaza Las Américas en un espacio pop-up dedicado exclusivamente a la colección, permitiendo que la isla fuera el primer lugar donde el público pudiera verla antes de su lanzamiento mundial.
Ese mismo día, Bad Bunny realizó una aparición sorpresa en el lugar.
La identidad visual de “BENITO ANTONIO” fue desarrollada junto al estudio creativo M/M Paris e incorpora referencias ligadas a Puerto Rico, como postes eléctricos, infraestructura urbana y texturas artesanales presentes en la vida cotidiana de la isla.
La campaña, por su parte, fue fotografiada en Puerto Rico por STILLZ, colaborador frecuente del artista. En las imágenes, Benito aparece sobre una roca en medio del mar acompañado de un bote artesanal con una vela confeccionada usando piezas de la colección.
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