De básicos a piezas de sastrería: todo lo que trae la nueva colección de Bad Bunny y Zara

Bad Bunny y Zara finalmente revelaron todos los detalles de BENITO ANTONIO, una colección de 150 piezas inspirada en el estilo personal y la identidad creativa del artista puertorriqueño. La propuesta exclusiva, que tuvo su lanzamiento oficial en Puerto Rico el pasado sábado en Plaza Las Américas, estará disponible a nivel global desde el 21 de mayo a través de la tienda virtual Zara y sucursales seleccionadas alrededor del mundo.

1 / 9 | Benito Antonio: primeras imágenes de la colección de Bad Bunny y Zara. La colección que será lanzada oficialmente el 21 de mayo consta de 150 prendas de vestir - Suministrada 1 / 9 Benito Antonio: primeras imágenes de la colección de Bad Bunny y Zara La colección que será lanzada oficialmente el 21 de mayo consta de 150 prendas de vestir Suministrada Compartir

¿Qué incluye la colección?

La colección mezcla sastrería, básicos oversize, prendas texturizadas, piezas veraniegas y gráficos inspirados en la estética que ha definido la imagen pública del vegabajeño durante los últimos años. Según información oficial, cada detalle, desde las siluetas hasta las telas y los ajustes, fue desarrollado buscando mantener la esencia personal del artista y no responder a tendencias pasajeras del “fast fashion”.

Las piezas de la colección no buscan seguir tendencias de moda, sino reflejar la esencia personal del artista (Suministrada)

El rol de Janthony Oliveras

La propuesta fue creada junto al director creativo Janthony Oliveras, colaborador cercano del cantante, quien aseguró que el objetivo era traducir “el estilo actual de Benito” a una colección accesible para el público.

“Mi rol fue llevar el estilo actual de Benito a una colección, no el del año pasado, no el del año que viene. El de ahora”, expresó Oliveras a los medios en declaraciones escritas.

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El creativo también destacó el simbolismo de unir dos mundos hispanohablantes mediante una colaboración global entre Puerto Rico y Zara.

Las pistas que adelantaron la colaboración

Aunque la colección se anunció oficialmente esta semana, la colaboración llevaba meses apareciendo en algunos de los momentos más visibles del artista. Uno de ellos ocurrió durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, donde utilizó piezas desarrolladas junto a Zara.

Más adelante, durante la Met Gala 2026, volvió a apostar por un diseño creado en colaboración con la marca española.

Durante su presentación en la última edición del Super Bowl LX, Bad Bunny también utilizó piezas desarrolladas junto a Zara (Brynn Anderson)

Puerto Rico como escenario principal

Puerto Rico tuvo un rol importante dentro del lanzamiento. El pasado 16 de mayo, Zara convirtió temporalmente su tienda en Plaza Las Américas en un espacio pop-up dedicado exclusivamente a la colección, permitiendo que la isla fuera el primer lugar donde el público pudiera verla antes de su lanzamiento mundial.

Ese mismo día, Bad Bunny realizó una aparición sorpresa en el lugar.

Una campaña fotografiada en la isla

La identidad visual de “BENITO ANTONIO” fue desarrollada junto al estudio creativo M/M Paris e incorpora referencias ligadas a Puerto Rico, como postes eléctricos, infraestructura urbana y texturas artesanales presentes en la vida cotidiana de la isla.

Detalles de la vida diaria puertorriqueña son parte de la identidad visual de la colección de ropa y la campaña oficial (Suministrada)

La campaña, por su parte, fue fotografiada en Puerto Rico por STILLZ, colaborador frecuente del artista. En las imágenes, Benito aparece sobre una roca en medio del mar acompañado de un bote artesanal con una vela confeccionada usando piezas de la colección.