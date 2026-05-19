Autos que impresionan sin necesidad de brillar

Desde hace ya varios años, varias manufactureras de autos han comenzado a ofrecer algunos de sus vehículos, sobre todo aquellos de edición especial, con color de pintura mate o satinada.

A diferencia de los acabados brillantes que reflejan la luz de forma directa, el acabado mate la dispersa, lo que acentúa las líneas de diseño y la musculatura de la carrocería. Por tal razón, es más común ver su uso en vehículos exóticos y súper deportivos, sobre todo cuando hablamos de autos conceptos o prototipos.

Sin embargo, como verás a continuación el uso en autos de producción es cada vez más común. Esto se debe, en gran medida a que hace unos años, las pinturas mate eran extremadamente delicadas. Sin embargo, las nuevas fórmulas creadas por empresas especializadas como BASF, PPG y Axalta, entre 2024 y 2026, han incluido polímeros más resistentes a los rayazos y a los químicos ambientales, lo que ha permitido que más marcas las ofrezcan directamente desde la línea de producción.

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BMW Z4 Final Edition

Este modelo especial se presenta como la culminación de un ícono, destacando visualmente por su exclusivo acabado de pintura Frozen Matt Black, una tonalidad mate que acentúa su carácter dinámico y que se complementa a la perfección con molduras en negro brillante y unas pastillas de freno M en rojo. Según la empresa bávara, esta edición especial garantiza una experiencia de conducción purista y emocionante, ofreciendo varios motores a escoger que van desde el de cuatro cilindros en línea turbo, de 2.0 litros, que genera 197 caballos de fuerza del sDrive20i, hasta la enorme potencia de la versión M40i, equipado con un motor de seis cilindros en línea que entrega 340 caballos de fuerza.

BMW Z4 (Suministrada)

Mercedes-AMG G 63 “Grand Edition”

Esta edición limitada, de la que se hicieron solamente 1,000 unidades en 2023, se consolidó como una pieza de colección extremadamente limitada, destacando visualmente por su imponente pintura MANUFAKTUR Night Black Magno, un acabado negro mate que sirvió de “lienzo” para sofisticados acentos en color Kalahari Gold Magno. Esta estética misteriosa se combinó con un desempeño impresionante, impulsado por un potente motor V-8, de 4.0 litros, junto a la suspensión AMG RIDE CONTROL y programas de conducción específicos de AMG, que garantizó un dominio total, tanto en carretera como en terrenos difíciles.

Mercedes-AMG G 63 “Grand Edition” (Mercedes-Benz AG – Communicati)

Lamborghini Temerario

Según la empresa italiana, este vehículo ultra deportivo luce una estética vanguardista que resalta especialmente en sus acabados de pintura mate del programa Ad Personam, los cuales acentúan sus líneas aerodinámicas y su carácter futurista. En el corazón de esta bestia está un innovador motor V8 biturbo, que trabaja en conjunto con tres motores eléctricos para generar una potencia de 920 caballos de fuerza, siendo hasta ahora el único motor de producción en el mundo capaz de alcanzar las 10,000 revoluciones por minuto.

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Lamborghini Temerario (Suministrada)

Aston Martin DBX707

Con este vehículo, esta empresa británica quiso destacar su imponente presencia visual mediante una gama de colores que incluyó nuevas opciones de personalización dentro de la gama de colores conocidos como Q Satin, además de ofrecer el acabado Satin Black (negro mate) para sus aros de 23 pulgadas. Bajo el bonete, este SUV está equipado con un motor V8 biturbo, de 4.0 litros, que produce 697 caballos de fuerza, lo que permite que acelere de cero a 60 millas por hora en 3.1 segundos.