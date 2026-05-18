El drástico cambio de “look” de Georgina Rodríguez para el festival de Cannes

La modelo e influencer Georgina Rodríguez sorprendió este lunes a su llegada al Festival de Cine de Cannes al presentarse con un cambio de imagen drástico con el que dejó atrás su habitual cabello oscuro.

La empresaria y prometida del futbolista Cristiano Ronaldo apareció en la Riviera francesa para participar en el evento Kering Women in Motion con una melena color rubio platino en degradé, “look” que no pasó desapercibido y que generó una ola de reacciones y comentarios en redes sociales.

En Instagram, donde Rodríguez acumula más de 71 millones de seguidores, algunos usuarios incluso compararon su apariencia con la de Kim Kardashian hace unos años atrás, con el mismo tono de cabello con efecto ombré.

La transformación viral fue resultado del trabajo realizado por el estilista Dimitris Giannetos, conocido por trabajar con otras figuras populares como Demi Moore y Gigi Hadid. A través de sus redes sociales, el experto definió el tono como “French Girl Blonde” y aseguró que Georgina luce actualmente su pelo real, descartando las versiones de que podría tratarse de una peluca.

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