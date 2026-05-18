Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
MagacínModa
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

El drástico cambio de “look” de Georgina Rodríguez para el festival de Cannes

Muchos están señalando un parecido entre la esposa de Cristiano Ronaldo y Kim Kardashian

18 de mayo de 2026 - 12:48 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Su estilista Dimitris Giannetos, aseguró que no se trata de una peluca sino del cabello real de la modelo (Instagram)
Por La Nación Argentina / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La modelo e influencer Georgina Rodríguez sorprendió este lunes a su llegada al Festival de Cine de Cannes al presentarse con un cambio de imagen drástico con el que dejó atrás su habitual cabello oscuro.

RELACIONADAS

La empresaria y prometida del futbolista Cristiano Ronaldo apareció en la Riviera francesa para participar en el evento Kering Women in Motion con una melena color rubio platino en degradé, “look” que no pasó desapercibido y que generó una ola de reacciones y comentarios en redes sociales.

En Instagram, donde Rodríguez acumula más de 71 millones de seguidores, algunos usuarios incluso compararon su apariencia con la de Kim Kardashian hace unos años atrás, con el mismo tono de cabello con efecto ombré.

La transformación viral fue resultado del trabajo realizado por el estilista Dimitris Giannetos, conocido por trabajar con otras figuras populares como Demi Moore y Gigi Hadid. A través de sus redes sociales, el experto definió el tono como “French Girl Blonde” y aseguró que Georgina luce actualmente su pelo real, descartando las versiones de que podría tratarse de una peluca.

La futura esposa del jugador portugués compartió imágenes del evento y de su atuendo firmado por Gucci, un guiño al atuendo que llevó Madonna en los MTV Video Music Awards de 1995. El estilismo incluyó una camisa satinada turquesa con escote amplio y pantalón negro de líneas rectas, diseño creado en aquel momento por Tom Ford para la emblemática maison italiana. La joyería de Chopard y su llamativo anillo de compromiso con diamante ovalado de 37 quilates completaron el lujoso “look”.

Tags
Cristiano RonaldoFestival de Cine de CannesHollywoodModa
ACERCA DEL AUTOR
La Nación Argentina / GDA
La Nación es un periódico fundado 1870 en Argentina que tiene como misión difundir noticias con veracidad, objetividad y pluralismo. Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 18 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Magacín
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: