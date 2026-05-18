El drástico cambio de “look” de Georgina Rodríguez para el festival de Cannes
Muchos están señalando un parecido entre la esposa de Cristiano Ronaldo y Kim Kardashian
18 de mayo de 2026 - 12:48 PM
18 de mayo de 2026 - 12:48 PM
La modelo e influencer Georgina Rodríguez sorprendió este lunes a su llegada al Festival de Cine de Cannes al presentarse con un cambio de imagen drástico con el que dejó atrás su habitual cabello oscuro.
La empresaria y prometida del futbolista Cristiano Ronaldo apareció en la Riviera francesa para participar en el evento Kering Women in Motion con una melena color rubio platino en degradé, “look” que no pasó desapercibido y que generó una ola de reacciones y comentarios en redes sociales.
En Instagram, donde Rodríguez acumula más de 71 millones de seguidores, algunos usuarios incluso compararon su apariencia con la de Kim Kardashian hace unos años atrás, con el mismo tono de cabello con efecto ombré.
La transformación viral fue resultado del trabajo realizado por el estilista Dimitris Giannetos, conocido por trabajar con otras figuras populares como Demi Moore y Gigi Hadid. A través de sus redes sociales, el experto definió el tono como “French Girl Blonde” y aseguró que Georgina luce actualmente su pelo real, descartando las versiones de que podría tratarse de una peluca.
La futura esposa del jugador portugués compartió imágenes del evento y de su atuendo firmado por Gucci, un guiño al atuendo que llevó Madonna en los MTV Video Music Awards de 1995. El estilismo incluyó una camisa satinada turquesa con escote amplio y pantalón negro de líneas rectas, diseño creado en aquel momento por Tom Ford para la emblemática maison italiana. La joyería de Chopard y su llamativo anillo de compromiso con diamante ovalado de 37 quilates completaron el lujoso “look”.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: