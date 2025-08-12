“Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”: Georgina Rodríguez se compromete con Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se casarán.

“Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, publicó Rodríguez junto a una fotografía donde muestra su anillo de diamante.

La pareja anunció su compromiso tras casi 10 años de relación y cuatro hijos en común, Alana Martina, Bella Esmeralda y los mellizos Eva y Mateo, además de Ángel, que falleció al nacer.

El futbolista portugués conoció a su novia en el año 2016 mientras ella trabajaba en una tienda de carteras de lujo en España.

Luego de iniciar su noviazgo con el jugador de Al Nassr, Gio, como es llamada cariñosamente, se convirtió en una socialité y figura importante del mundo de la moda.

También creó su propia serie de la telerrealidad, “Soy Georgina”, que estrenó el 27 de enero de 2022 a través de Netflix, donde muestra su vida diaria.