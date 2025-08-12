Opinión
12 de agosto de 2025
87°lluvia ligera
Farándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

“Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”: Georgina Rodríguez se compromete con Cristiano Ronaldo

Así es el impresionante anillo de diamante con el que el futbolista le pidió la mano a su pareja de 10 años

12 de agosto de 2025 - 9:30 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La estrella del fútbol portugués Cristiano Ronaldo y su pareja, la modelo e influencer española Georgina Rodríguez, anunciaron el lunes que se casarán tras casi 10 años de relación y con dos hijos biológicos en común, parte de una familia de cinco niños. (Instagram)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se casarán.

“Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, publicó Rodríguez junto a una fotografía donde muestra su anillo de diamante.

La pareja anunció su compromiso tras casi 10 años de relación y cuatro hijos en común, Alana Martina, Bella Esmeralda y los mellizos Eva y Mateo, además de Ángel, que falleció al nacer.

El futbolista portugués conoció a su novia en el año 2016 mientras ella trabajaba en una tienda de carteras de lujo en España.

Luego de iniciar su noviazgo con el jugador de Al Nassr, Gio, como es llamada cariñosamente, se convirtió en una socialité y figura importante del mundo de la moda.

También creó su propia serie de la telerrealidad, “Soy Georgina”, que estrenó el 27 de enero de 2022 a través de Netflix, donde muestra su vida diaria.

El ícono del fútbol, Cristiano Ronaldo consiguió el primer lugar con $93 millones, incluyendo $35 millones fuera del campo, con patrocinadores y licencias. (Agencia EFE)El astro de la NBA LeBron James es el segundo atleta mejor pagado del mundo, generando un ingreso anual de $86.2 millones. (The Associated Press)El piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, cierra los primeros 10 lugares de la lista con un ingreso de $46 millones. (The Associated Press)
1 / 9 | Cristiano Ronaldo es el atleta mejor pagado del mundo. El ícono del fútbol, Cristiano Ronaldo consiguió el primer lugar con $93 millones, incluyendo $35 millones fuera del campo, con patrocinadores y licencias. (Agencia EFE)

Cristiano Ronaldo
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
Entretenimiento
