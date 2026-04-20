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Acusan al rapero D4vd del asesinato de una adolescente hispana hallada en el baúl de su auto

El cuerpo de la menor fue hallado en avanzado estado de descomposición dentro del Tesla, registrado a nombre del artista

20 de abril de 2026 - 3:28 PM

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El cantante D4vd será acusado de asesinato. (AP Photo/Damian Dovarganes) (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Los Ángeles - El cantante D4vd será acusado este lunes de asesinato y otros cargos en relación con la muerte de una adolescente de origen hispano, cuyo cuerpo en avanzado estado de descomposición fue hallado el año pasado en el baúl de un vehículo Tesla registrado a nombre del artista.

D4vd, de 21 años, enfrenta cargos con agravantes por el homicidio de Celeste Rivas Hernández, quien tenía 13 años cuando fue reportada como desaparecida en 2024 en Lake Elsinore (California), y cuyo cuerpo fue hallado el 8 de septiembre, un día después del que habría sido su decimoquinto cumpleaños.

El jefe del LAPD, Jim McDonnell, camina junto a una imagen de Celeste Rivas Hernandez el lunes 20 de abril de 2026 en Los Angeles, tras una conferencia de prensa sobre el caso del cantante D4vd.
El jefe del LAPD, Jim McDonnell, camina junto a una imagen de Celeste Rivas Hernandez el lunes 20 de abril de 2026 en Los Angeles, tras una conferencia de prensa sobre el caso del cantante D4vd. (The Associated Press)

El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, detalló en una conferencia que los cargos contra el artista incluyen “las imputaciones más graves que se pueda presentar” en este tipo de casos, es decir, asesinato en primer grado con circunstancias especiales.

“Dichas circunstancias especiales son: actuar con alevosía (acecho), cometer el crimen con fines de lucro o asesinar a un testigo en el marco de una investigación”, detalló el fiscal.

El artista, cuyo nombre real es David Burke, permanece detenido sin derecho a fianza y su caso será presentado ante un juez la tarde del lunes.

D4vd fue detenido por la policía de Los Ángeles el pasado jueves en su domicilio ubicado en West Hollywood.

El caso ha generado gran atención pública desde que en septiembre se encontraran restos humanos en un Tesla vinculado al músico, que había permanecido estacionado durante semanas en la vía pública antes de ser remolcado a un depósito municipal en Los Ángeles, sin haber sido reportado como robado.

El cantante ha colaborado con músicos como Kali Uchis, Laufey y 21 Savage y varias canciones del artista han ingresado en las listas de éxitos de Billboard.

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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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