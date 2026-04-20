Coachella anuncia fechas para 2027 y lanza preventa con planes de pago
El festival da inicio a la cuenta regresiva para una nueva edición que, dentro de un año, reunirá a nuevos artistas en el desierto californiano
20 de abril de 2026 - 3:49 PM
20 de abril de 2026 - 3:49 PM
El Festival de Coachella ya tiene fechas confirmadas para su edición 2027. El evento se llevará a cabo durante dos fines de semana consecutivos: del 9 al 11 de abril y del 16 al 18 de abril, manteniendo su tradicional sede en el Empire Polo Club de Indio, California.
Junto con el anuncio, la organización también reveló los detalles de una preventa, que comenzará el próximo 1 de mayo. Como en ediciones anteriores, los fans tendrán acceso a facilidades de pago para asegurar su entrada con anticipación.
El plan de pago anticipado permitirá adquirir boletos con un pago inicial de $49 al momento de la compra, mientras que el saldo restante se dividirá en cuotas iguales hasta enero de 2027. Los planes van desde $599 hasta $1,399.
La opción de pago anticipado estará disponible hasta el 31 de mayo o hasta agotar existencias, y aplicará para compras superiores a $100. Sin embargo, no se aceptará PayPal como método de pago dentro de este plan.
Es importante tomar en cuenta que no se permitirán reembolsos, cancelaciones ni cambios en los pedidos. En caso de incumplimiento del plan de pago, el monto abonado se convertirá en crédito de Coachella a través de FanAccount, el cual tendrá una vigencia de un año desde su emisión.
Además las entradas no podrán ser actualizadas ni revendidas hasta que el pago esté completamente finalizado.
Todavía falta por conocer los artistas que encabezaran la edición del 2027.
Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Karol G y Anyma fueron los encargados de la edición del 2026, que tuvo lugar del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 de abril .
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